Le anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit, relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 21 al 25 luglio, rivelano che Ender sarà decisa a tutto pur di ostacolare il matrimonio tra Halit e Yildiz, tanto da allearsi con Zerrin. Nel frattempo, metterà in atto un piano per screditare la giovane agli occhi dell'opinione pubblica.

Halit rifiuta di far firmare a Yildiz un contratto prematrimoniale

Le anticipazioni di Forbidden Fruit prendono il via dall'arrivo di Kemal a casa di Zeynep, alla quale confesserà di amare ancora Yildiz. Inoltre, dirà che secondo lui il legame della sorella con Halit è solo a scopo economico.

Yildiz messa alle strette da Zeynep ammetterà di non amare Halit, ma che starà con lui fino a che non sarà certa di aver messo al sicuro entrambe dal punto di vista economico.

Mentre Zeynep sarà delusa da Alihan, dopo averlo visto con Hera e aver saputo che quest'ultima prova dei sentimenti per l'uomo, Yildiz riceverà la visita di Kemal, che le chiederà di fuggire con lui lasciandola perplessa. Nel frattempo, Ender si avvicinerà a Erdem, rivale di Halit, per diventare sua socia e poi spingerà l'avvocato del suo ex a fargli firmare un contratto prematrimoniale.

Yildiz vedendo arrivare in ufficio l'avvocato di Halit precederà l'uomo e proporrà lei stessa di firmare un contratto prematrimoniale.

Halit colpito da quella che interpreterà come buona fede della giovane dirà di non averne bisogno. Ender per liberarsi di Yildiz si alleerà con Zerrin.

Alihan e Zeynep passeranno la giornata insieme dopo aver portato un cucciolo abbandonato in un rifugio. Yildiz si infurierà con Halit quando scoprirà che lui ha partecipato a un evento a cui era presente Ender. Quest'ultima, poi, si presenterà nella boutique di abiti da sposa e minaccerà apertamente Yildiz.

Asuman, madre di Yildiz e Zeynep, arriverà in città, ma i suoi comportamenti metteranno in difficoltà le figlie. Yildiz, cercando di interpretare al meglio il suo nuovo ruolo sociale organizzerà una colazione di famiglia e Halit la inviterà a un evento con la figlia.

Yildiz andrà alla ricerca con Sengul dell'abito adatto all'occasione.

Alihan tronca la relazione con Zeynep

Zeynep non si sentirà a suo agio a vivere una relazione segreta con Alihan, soprattutto quando in ufficio arriverà la sorella. Nonostante i gesti generosi dell'uomo, Zeynep si sentirà in difficoltà, anche per via delle parole che la madre userà nei suoi confronti. Per di più, Yildiz scoprirà che Asuman ha ripreso la sua attività di sensitiva e litigherà con lei finché la madre non affermerà di essere pronta ad andarsene. Grazie al figlio, Ender riuscirà a ottenere un appartamento più decoroso.

Alihan dopo aver avuto un attacco di panico pensando ai traumi amorosi del passato, deciderà di troncare la sua relazione con Zeynep.

Intanto, Ender e Caner faranno recapitare un invito a Yildiz facendole credere che si tratta di una casata reale che richiede la sua presenza. Ma quando lei si presenterà al luogo indicato troverà la stampa che la metterà in ridicolo. Ma la cosa si ritorcerà contro Ender, perché Yildiz guadagnerà popolarità sui social. In ogni caso, per evitare altre cadute di stile, Halit assumerà per la moglie un coach che la possa guidare nel suo nuovo ruolo.

Mentre Erim comincerà a mostrare strani comportamenti, Zehra mostrerà al padre la clinica aperta con i suoi sacrifici. Intanto, Zeynep vorrebbe licenziarsi ma apprenderà che occorre il consenso di Alihan. Quando quest'ultimo non risponderà ai suoi messaggi, Zeynep si recherà a casa sua facendo una scoperta sconvolgente.

Ascolti positivi per le serie turche estive

Continua il trend positivo sul piano degli ascolti tv delle serie turche di Canale 5. Nella giornata di ieri, martedì 15 luglio Forbidden Fruit ha ottenuto una media di 1.860.000 spettatori con uno share pari al 20,70%. Ma la vera sorpresa sono stati i risultati ottenuti da La forza di una donna che, con uno share del 24,5%, ha raggiunto 1.846.000 di spettatori, crescendo di giorno in giorno.