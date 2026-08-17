Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 24 al 30 agosto svelano che Carter proporrà, durante una riunione in azienda, una nuova visione della Forrester: l'avvocato vorrebbe rilanciare il logo come nuovo colosso del lusso a livello mondiale.

Deacon preoccupato per la figlia

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da lunedì 24 a domenica 30 agosto prendono il via dalle minacce di Steffy: l'AD della Forrester vorrebbe chiudere la linea Hope for the Future a meno che le vendite non subiscano un importante slancio in avanti.

In difesa di Hope interverrà Carter, il quale sosterrà che la linea di moda attrae il pubblico giovane che poi diventerà in futuro lo stesso che acquisterà dalla casa di moda.

Mentre Brooke spingerà la figlia a dedicarsi totalmente al lavoro per risollevare le sorti della sua linea, Will comincerà il suo stage in azienda. Al contempo, Deacon non nasconderà con Sheila di essere in pena per la figlia: il ristoratore temerà che le pressioni su Hope diventino troppo forti e che Steffy l'abbia presa di mira per vendicarsi del bacio che lei ha dato a Finn.

Steffy rifiuta di produrre i gioielli di Ivy

Steffy rifiuterà la proposta di Carter di riattivare la linea di gioielli di Electra e Ivy. Carter però si convincerà che Steffy l'abbia fatto per le ostilità che nutre nei confronti di Ivy poiché in passato le due erano contemporaneamente innamorate di Liam.

Brooke e Hope, nel frattempo, metteranno in guardia Will dall'antipatia che Steffy nutre per la famiglia Logan ma lui si mostrerà sicuro di se stesso.

Carter prenderà l'iniziativa che comprenderà più di una difesa della Hope for the Future. Infatti, mentre Ridge e Steffy saranno sempre più preoccupati per il calo delle vendite, Carter proporrà di fare acquisizioni e fusioni per rendere la Forrester un'azienda di lusso conosciuta in tutto il mondo che includa profumi, pelletteria partendo dalla produzione di gioielli con Ivy. Hope sarà entusiasta di questa nuova visione.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Taylor ha rivelato a Steffy di essere affetta dalla sindrome del cuore spezzato.

Ridge ha aiutato l'ex moglie con una seduta di guarigione olistica guidata da Chandra e Brooke li ha sorpresi in una posizione molto intima. Liam ha cercato di rassicurare Hope durante un suo momento di crisi e successivamente ha confessato al padre Bill e al fratello Will di aver intenzione di riconquistare la Logan.