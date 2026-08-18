Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 24 al 28 agosto svelano che a seguito di un sogno, Greta avrà paura che la vita di famiglia possa danneggiare la sua relazione con Miro, ma quest'ultimo per dare una svolta la spingerà a cercare una nuova casa per loro.

Markus e Alexandra si baciano

Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto prendono il via dalle minacce che Christoph farà a Markus ed Alexandra. I due si mostreranno forti, ma la fine della relazione con Saafeld ha inevitabilmente segnato Alexandra, che ben presto scoprirà che anche Erik è dalla parte del suo ex.

Intanto, Alexandra si riavvicinerà a Markus. Tra i due ci sarà un bacio: mentre Alexandra proverà a lasciarselo alle spalle, Markus si domanderà se tra la loro c'è ancora qualcosa.

Miro organizzerà una cena romantica per riavvicinarsi a Greta. Per l'occasione andrà a raccogliere i funghi nel bosco con conseguenze inaspettate. In seguito ad un brutto sogno, Greta temerà che la vita di famiglia potrebbe rovinare la sua relazione con Miro ma quest'ultimo la sorprenderà con una proposta molto interessante. La coppia s metterà in cerca di una casa per loro ma la ricerca si rivelerà più difficile del previsto.

Anja vuole conquistare Michael

Dopo la lite, Michael proverà a riavvicinarsi ad Anja senza riuscire nel suo intento.

La donna troverà una sistemazione di fortuna per dormire ed il medico si sentirà profondamente in colpa. Con l'intervento di Erik, Anja capirà la reazione del medico ma quando proverà a riavvicinarsi lo vedrà flirtare con Alexandra. Anja allora organizzerà una serata romantica per il medico ma l'arrivo di Alexandra la manderà a monte. Decisa a conquistare Michael, Anja cambierà look ma la serata non andrà come previsto.

Henry e Maxi si concederanno una giornata di relax, ma presto il ragazzo scoprirà che Erik è stato arrestato. Durante una gita, Maxi e Henry percepiranno una presenza. E quando cominceranno ad organizzare il matrimonio riceveranno una notizia drammatica. Henry scoprirà che una decisione di Sophia potrebbe tenerla lontana da lui.

Henry non capirà la scelta della madre e al contempo la mossa di Sophia metterà in allarme sia Christoph che Markus.

Novità nel palinsesto

Novità in arrivo per gli appassionati di Tempesta d'amore. La soap che va in onda su Retequattro vedrà un cambio d'orario per quanto riguarda la messa in onda a partire dal 28 agosto. La soap tedesca verrà trasmessa a partire dalle ore 9.40 circa fino alle 10, 50 circa, quindi un'ora prima rispetto al passato. Tale cambiamento sarà operativo per dare spazio poi al nuovo programma di Milo Infante, Ore 11.