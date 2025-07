Lino Guanciale [VIDEO] è pronto per essere il protagonista della prossima stagione televisiva. Sono cominciate le riprese della nuova serie tv dal titolo L'Invisibile volta a raccontare i trent'anni di latitanza di Matteo Messina Denaro. Non è ancora nota la data della messa in onda della nuova fiction che è prevista per il 2026: le riprese proseguiranno per il tutto il corso dell'estate. Lino Guanciale si metterà a confronto con il personaggio di Lucio Arcidiacono, un ufficiale del Ros il quale sarà impegnato per anni nella ricerca di Matteo Messina Denaro.

Levante, invece, sarà la moglie di Arcidiacono con la partecipazione anche di Leo Gassmann di cui non è stato svelato il ruolo. Levante prosegue nella propria carriera di attrice: è una cantante di successo ma da alcuni anni si sta imbattendo nel ruolo di interprete.

L'intento della fiction L'Invisibile è di raccontare i dettagli intorno alla cattura di Matteo Massimo Denaro.

Il resto del cast della nuova serie televisiva: Ninni Bruschetta protagonista

Nella serie televisiva L'Invisibile verranno raccontati gli eventi principali come le stragi di Capaci e Via D'Amelio per giungere al 16 gennaio 2023, giorno della morte di Matteo Messina Denaro. Molte curiosità sono legate al cast della serie tv che vede il ruolo di protagonista affidato all'attore Ninni Bruschetta, già attivo negli ultimi anni con varie partecipazioni televisive e cinematografiche.

Bruschetta è un attore siciliano che ha dimostrato la propria poliedricità mettendosi a confronto con qualsiasi tipo di personaggio: si è sempre diviso tra Rai e Mediaset, senza dimenticare il cinema e il teatro. Può essere considerato il ruolo di Matteo Messina Denaro come uno dei più difficili nella propria carriera.

Un nuovo personaggio per l'attore avezzanese

Si evince un personaggio inedito per l'attore nato ad Avezzano il quale si mette a confronto con il ruolo di un commissario di polizia. Ha già interpretato un ruolo poliziesco nella serie Il Commissario Ricciardi ma si tratta di una situazione diversa. Guanciale nella sua ventennale carriera televisiva ha ricoperto qualsiasi tipo di personaggio sebbene gli sia stato più volte affidato il ruolo di avvocato nelle serie Che Dio Ci Aiuti e Non Dirlo Al Mio Capo.

La nuova fiction L'Invisibile vede la regia di Michele Soavi e si riallaccia al libro d'inchiesta scritto dal giornalista Giacomo Di Girolamo, il quale si è sempre occupato della connessione Stato-mafia .