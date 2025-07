Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 14 al 18 luglio Viola, sicura di non voler lasciare solo Eugenio, deciderà di partire con lui per Milano. Gagliotti inizierà a temere per la sua poltrona dopo la messa in onda dell'inchiesta sul caporalato e dopo l'incidente avvenuto ai danni di Agata

Le indagini di Michele

Michele si preparerà alla messa in onda della sua inchiesta sul caporalato con determinazione ed entusiasmo, ma una brutta notizia lo getterà nello sconforto.il giornalista apprenderà del grave incidente avvenuto ai danni di Agata e inizierà a sentirsi terribilmente in colpa.

Deciso a trovare la verità, convinto che anche dietro a quest'ultima tragedia ci sia la firma di Gagliotti, inizierà ad indagare per trovare elementi utili sia per la sparizione di Assane si per capire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto la sua amica veggente. Allo stesso tempo Gagliotti, dopo un confronto con il capo dei suoi braccianti comincerà ad avere paura per la sua posizione. Il nuovo amministratore dei cantieri infatti, dopo la messa in onda dell'inchiesta sul caporalato e dopo il drammatico epilogo che ha coinvolto Agata, inizierà a temere di non essere più in una botte di ferro e che ben presto potrebbe perdere tutto il potere acquisito in così poco tempo. Roberto e Marina invece, contenti per il risultato ottenuto grazie all'inchiesta contro l'azienda Gagliotti cominceranno a vedere uno spiraglio di luce ma Roberto dovrà fare i conti anche con la denuncia a suo carico per aggressione da parte di Alberto Palladini.

Per questo motivo Elena implorerà Filippo di non abbandonare suo padre e di sostenerlo in un momento così delicato per lui.

Le paure di Viola

Dopo aver scoperto che le condizioni di salute di Eugenio non sono proprio ottimali, Viola prenderà una sorprendente decisione che non farà altro che evidenziare il legame profondo che ancora la lega al suo ex marito. La professoressa infatti dopo aver rassicurato suo figlio circa l'assenza prolungata di suo padre, deciderà di partire con lui per Milano per accompagnarlo nel suo percorso di indagine per la sua patologia al cuore. Viola però dovrà trovare il coraggio di comunicare a Damiano la sua decisione di partire con Eugenio per offrirgli il suo supporto.

Giulia invece continuerà a preoccuparsi per la salute di Luca. La donna convincerà l'uomo ad installare un impianto di videosorveglianza in casa così da poter stare più tranquilla. Il dottor De Santis sembrerà accettare con serenità la richiesta della sua compagna ma seppur questo metodo riuscirà a dare un po' di sollievo alla donna, la malattia progredirà inesorabilmente.

Ipotesi su Viola e Damiano

La diagnosi sulla patologia cardiaca di Eugenio spingerà Viola ad avvicinarsi al suo ex marito. La donna deciderà di accompagnarlo a Milano senza pensare alle conseguenze del suo gesto sulla sua relazione con Damiano. L'avvicinamento tra viola ed Eugenio potrebbe infastidire molto Damiano che, sentendosi messo da parte potrebbe anche decidere di troncare il suo rapporto con Viola, visibilmente molto legata al suo ex marito tanto da non riuscire a stargli lontano e a proseguire la sua nuova vita.