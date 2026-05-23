Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 25 al 29 maggio Alberto vivrà un momento di profonda crisi interiore. Raffaele invece tornerà a discutere con Ornella, accecato dalla gelosia. Marina e Stefano invece sigleranno il loro accordo e l'uomo partirà alla riconquista di Greta.

La decisione di Anna

Dopo il confronto con Alberto, per Rossella non sarà un momento facile. La dottoressa infatti sarà molto combattuta se rivelare o meno a Gianluca quanto scoperto. Alberto intanto deciso a non perdere la donna di cui è innamorato prenderà una clamorosa decisione.

La ragazza a sorpresa lo coglierà impreparato con la sua nuova volontà. La notizia che Anna voglia dirgli addio per non incrinare il rapporto con suo figlio, lascerà Alberto profondamente turbato, tanto da spingere l'uomo a rinunciare a tutto pur di riconquistarla. Alberto vivrà un momento di profonda crisi interiore che lo devasterà. Mariella e Guido faranno di tutto per disertare l'invito a cena di Bice e Massaro ma alla fine si lasceranno convincere. Tornati a lavoro con ancora i postumi evidenti della serata faranno insospettire Cotugno. Il vigile urbano infatti dopo una sottile indagine su renderà conto che Bice vuole perdonare il marito e farà di tutto per impedirglielo e per proteggerla.

La gelosia di Raffaele

Raffaele e Ornella in procinto di partire per Barcellona mostreranno una inedita serenità. Ornella però continuerà ad essere in piena sintonia con Vanni all'insaputa di suo marito. Sarà un messaggio dell'uomo intercettato da Raffaele a sconvolgere il loro labile e ritrovato equilibrio. Raffaele, geloso affronterà sua moglie e ne scaturirà una violenta discussione. Tra Stefano e Marina intanto le cose andranno sempre meglio. Mori infatti deciderà di siglare il suo accordo con la Giordano e di procedere con il loro piano: riconquistare Greta. Greta a sua volta continuerà a combattere con le pretese di sua figlia e la sua decisione di voler trascorrere le vacanze con Leo. L'argomento porterà scompiglio e tensioni in casa Ferri, fin quando Marina deciderà di intervenire per sedare le tensioni in casa.

La delusione di Manuela

Dopo aver incontrato suo padre, Manuela resterà profondamente ferita dalle sue parole. Lei e Micaela continueranno ad avere una visione contrastante sulla vicenda che le porterà a discutere nuovamente e a farne le spese sarà ancora una volta Samuel. Michele infine deciderà di sottoporre un comico a sua moglie e sua figlia per verificare il suo livello di coinvolgimento. Renato sarà invece impaziente per l'imminente riunione di condominio dalla quale dipenderà il suo futuro.