Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dall'1 al 5 giugno Alberto soffrirà ancora a causa dell'improvviso allontanamento di Anna. Greta sarà alle prese con un attacco di panico di Cristina che la porterà a scontrarsi nuovamente con Ferri. Tra Rosa e Damiano le cose peggioreranno, lui si distaccherà a causa di una scoperta. Marina presserà Miri affinché porti a termine il loro piano.

I tormenti di Alberto

Alberto in pena dopo la brusca e inaspettata separazione da Anna troverà il coraggio di confidare a Niko il suo disagio.

L'avvocato manifesterà l'intenzione di tornare a cercare la donna al casale dei suoi genitori. Al contempo Gianluca preoccupato per lo strano comportamento di suo padre cercherà di capirci qualcosa in più e arriverà molto vicino alla verità. Mentre Alberto continuerà a sprofondare nel suo dolore e continuerà a perdere colpi, il ragazzo comincerà a intravedere la causa del malessere di suo padre. Alla fine Alberto deciderà di recarsi al paese per cercare la sua amata ma una volta lì farà un inaspettato e sorprendente incontro.

Cristina invece con il sostegno continuo di sua madre si preparerà ad affrontare l'interrogazione che decreterà l'esito del suo percorso scolastico. Insieme a sua madre cercherà di fare del suo meglio continuando però a creare tensioni in casa Ferri.

Durante l'interrogazione la ragazza avrà un attacco di panico che preoccuperà parecchio Greta. La donna infatti decisa a proteggere sua figlia andrà allo scontro con Roberto imponendogli di adottare una linea meno severa e di prendere in considerazione l'idea di accontentarla e di portare Leo in vacanza con loro. Questa iniziativa di Greta avrà delle inevitabili ripercussioni alche sul rapporto tra Marina e Roberto tanto da spingere la Giordano a fare pressioni a Stefano Mori affinché mantenga fede al loro patto. Imporrà all'uomo di tagliare i ponti col suo passato e di ripartire alla riconquista di Greta come stabilito.

La crisi di coppia

Rosa intanto passerà dei momenti non troppo sereni a causa della sua preoccupazione di perdere l'anno scolastico a causa dell'elevato numero di assenze.

Damiano per consolarla le farà una inaspettata e romantica sorpresa che però non avrà l'effetto sperato. Damiano infatti farà una inaspettata scoperta che lo infastidirà molto e tra i due si aprirà una profonda crepa. Le cose tra i due non faranno che peggiorare e tra loro aumenterà la distanza. Anche tra Raffaele e Ornella le cose non andranno meglio. La loro crisi non farà che peggiorare e aumenterà anche al loro rientro da Barcellona. Silvia infine cercherà di evitare uno scivolone di Michele nei confronti di Ferri. Diego e Lorenza si ritroveranno ancora pericolosamente vicini mentre Guido stanco dell'invadenza di Cotugno cercherà di mettere fine alle sue continue incursioni.