Nella seconda stagione di Forbidden fruit, Halit sarà protagonista di un momento toccante al cimitero, dove si soffermerà davanti alla tomba della madre di Alihan. L’uomo, ricordando il passato e il legame segreto che lo univa a Füsun, confesserà: “Mi manchi”. Un gesto che rivelerà i sensi di colpa per un tradimento destinato a cambiare ogni equilibrio.

Alihan scopre la verità su Halit e sua madre e medita vendetta

Alihan non sarà più cortese con Halit, quando scoprirà che era lui l'amante di sua madre. Fin da quando era bambino, si è ripromesso una cosa: qualora avesse scoperto l'identità di quell'uomo, si sarebbe vendicato di lui.

E così avverrà, quando Alihan avrà la certezza di quello che c'è stato tra loro.

Il piano di Alihan: diventare socio di maggioranza della Falcon Airlines

Per vendicarsi, vorrà sottrarre l'azienda a Halit, diventando il socio di maggioranza della Falcon Airlines. Silenziosamente, inizierà a sottrargli delle azioni, anche quelle che detiene Ender, e lo farà sposandola.

Tuttavia, il matrimonio indispettirà parecchio Zerrin, che sceglierà di togliere la gestione delle sue azioni ad Alihan e di passarle a Halit. In questo modo, gli toglierà la possibilità di diventare il socio di maggioranza. Alihan si arrabbierà parecchio con la sorella e andrà da lei per svelarle che Halit non è l'uomo che sembra: in passato è stato l'amante della loro madre.

La reazione di Zerrin

Zerrin non crederà a una sola parola e darà ad Alihan del calunniatore. In seguito, si confronterà con Halit e gli dirà ciò che le ha riferito Alihan. Halit non lo darà a vedere, ma inizierà a tremare: la verità della relazione tra lui e la madre di Alihan potrebbe venire a galla, e non se lo sarebbe mai aspettato.

Halit nega, ma i sensi di colpa riaffiorano

Halit negherà tutto a Zerrin e lei gli crederà. Dopo l'incontro, chiederà al suo autista di accompagnarlo in cimitero: vorrà visitare la tomba dei genitori di Alihan e Zerrin. La prima tomba in cui si soffermerà sarà della madre di Alihan, Füsun. "Mi dispiace molto per il danno che abbiamo fatto", dirà Halit facendo riferimento al tradimento ai danni del padre di Alihan, "Quanto vorrei che tu fossi ancora qui, mi manchi.

Sicuramente avremmo litigato con loro".

Halit avrà anche qualcosa da dire sulla tomba del padre di Alihan, Tarik. I due, ai tempi, non solo erano soci, ma anche migliori amici. "Perdonami amico mio", dirà solamente Halit, prima di lasciare il cimitero. Halit sembrerà sentirsi in colpa per quel che ha fatto, ma ormai sarà troppo tardi per rimediare. Al momento, il suo unico obiettivo sarà quello di non farsi soffiare l'azienda da Alihan.