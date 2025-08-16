Ceyda ospiterà Bahar e i bambini in un hotel di lusso nella puntata de La forza di una donna di venerdì 22 agosto.

Le anticipazioni rivelano che Doruk e Nisan si divertiranno nella vasca idromassaggio, mentre Arif avrà una discussione con Yusuf, il quale manifesterà i suoi dubbi su una possibile relazione tra suo figlio e Bahar.

Un soggiorno da favola per Bahar e i suoi bambini

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una giornata davvero speciale. Il matrimonio di Ceyda e Peyami sarà alle porte e Bahar, i bambini, Arif, Yeliz ed Enver saranno pronti a partire per il luogo della cerimonia.

Nel furgone, guidato da Yusuf, ci saranno anche Bersan e Musa. Tutti gli ospiti saranno accolti in un hotel di lusso e per Doruk e Nisan sarà una scoperta. I due, abituati a vivere nella semplicità, resteranno senza parole quando vedranno la loro camera. La sorpresa più grande per Doruk e Nisan sarà la grande vasca idromassaggio a loro disposizione. Bahar farà subito preparare i bambini per un bagno rilassante e per loro sarà un momento indimenticabile. Doruk e Nisan si divertiranno con la schiuma e Bahar renderà tutto ancora più speciale regalando ai suoi bambini della cioccolata.

Sirin vivrà nel terrore di perdere i suoi cari

Nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì, Yusuf sarà di pessimo umore per il matrimonio di Ceyda e avrà un piccolo battibecco con Arif.

"Ti sei innamorato di Bahar. Non negarlo", dirà. A quel punto, Arif dirà a suo padre che non ci sarebbe niente di male e Yusuf proverà a fargli capire il motivo del suo dissenso, ricordandogli che non solo Bahar ha due bambini, ma è anche gravemente malata e non ha un futuro certo. Arif si sentirà ferito nel profondo e non rivolgerà più la parola al padre. Nel frattempo, Sirin continuerà a essere tormentata dal ricordo del rapimento. Ripenserà a quando i sequestratori hanno minacciato di togliere la vita a Enver e Hatice e confiderà a Levent che vive nella paura. "Magari stanno seguendo anche te", dirà Sirin, in preda al panico. Sirin si renderà conto di essere in un guaio più grande di lei e non saprà come uscirne.

Perché Ceyda sposerà Peyami?

Ceyda è stata l'amante di Hikmet per diverso tempo, ma quando il suocero dell'uomo si è accorto di tutto, sono iniziati i guai. Il potente Seyfullah non ha potuto tollerare un simile torto a sua figlia e ha intimato a Hikmet di dimenticare Ceyda per sempre. Le cose si sono complicate quando Ceyda è andata a casa di Seyfullah per esibirsi a una festa che rischiava di finire in tragedia. Seyfullah ha impugnato un'arma e ha fatto fuoco contro Hikmet. Quest'ultimo si è salvato la vita solo perché Peyami gli ha fatto da scudo. Ceyda ha vissuto con molta apprensione l'accaduto e per giustificare il suo interesse ha spiegato alla moglie di Hikmet di essere la fidanzata di Peyami. Umran ci ha creduto e Hikmet ha colto la palla al balzo per sbarazzarsi definitivamente di Ceyda: farla sposare davvero con Peyami.