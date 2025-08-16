Con l'arrivo di settembre è previsto un cambio di programmazione per le reti Mediaset, che interesserà sia il prime time sia il daytime pomeridiano.

Tra le novità spicca il proseguimento serale de La notte nel cuore. Sebbene sia stata scelta come riempitivo estivo, la serie ha ottenuto un buon successo, tanto da proseguire anche nei mesi successivi.

Ci sarà spazio per il ritorno delle trasmissioni di Maria De Filippi, tra cui la nuova edizione di Amici 25, in onda la domenica pomeriggio su Canale 5.

La notte nel cuore non è sospesa: cambio programmazione tv a settembre

Il palinsesto serale di Canale 5 per settembre prevede due prime time dedicati alla messa in onda delle soap turche.

Al venerdì sera, già dal 29 agosto, torneranno le nuove puntate di Tradimento, la serie rivelazione della passata stagione tv, che terrà compagnia al pubblico con le puntate conclusive della seconda e ultima stagione.

Di domenica sera, invece, si è scelto di proseguire con la messa in onda de La notte nel cuore, un'altra soap opera importata dalla Turchia che questa estate ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5.

Nessuna sospensione per la serie che, per tutto l'autunno, continuerà ad appassionare gli spettatori con le vicende di Nuh e Sevilay.

La soap La notte nel cuore in costante crescita su Canale 5

Gli ascolti de La notte nel cuore hanno registrato un incremento notevole nel corso delle settimane di programmazione, arrivando a superare la soglia di 2,2 milioni di spettatori.

Lo share ha sfiorato il 19%, complice anche l'ottimo traino de La ruota della fortuna, che, nel corso delle ultime settimane, ha permesso alla serie turca di partire con un traino del 25-26% di share, rispetto al 10-12% lasciato in precedenza da Paperissima Sprint.

Il ritorno di Amici 25 su Canale 5

Il cambio di programmazione di settembre, inoltre, segnerà anche il ritorno in video di Maria De Filippi e delle sue trasmissioni che popolano daytime e prime time.

È questo il caso di Amici, il talent show giunto alla venticinquesima edizione, previsto nuovamente di domenica pomeriggio su Canale 5.

La messa in onda è prevista a partire dal 28 settembre e terrà compagnia al pubblico fino a fine marzo, dopodiché debutterà il consueto appuntamento con il serale.

Dal 29 settembre, poi, il talent show avrà anche la sua appendice nel daytime feriale con la consueta striscia di 20 minuti, in onda subito dopo Uomini e donne.