Nella seconda stagione di Forbidden fruit, la tensione tra Alihan e Zerrin raggiungerà il culmine quando lui, dopo essere stato messo alle strette, le rivelerà che Halit è stato l’amante di loro madre. Un’affermazione destinata a riaprire vecchie ferite e a innescare nuove tensioni familiari.

Zerrin colpita da infarto dopo il matrimonio segreto di Alihan ed Ender

Zerrin passerà un momento difficile quando verrà ricoverata in ospedale a causa di un infarto. Il malore non arriverà a caso, giungerà appena Zerrin scoprirà che Alihan ha sposato in segreto Ender.

Non avrà nemmeno il tempo di assimilare la notizia, visto che perderà i sensi e verrà portata urgentemente in ospedale.

Qui i medici daranno una diagnosi abbastanza preoccupante: Zerrin è in pericolo di vita e per sopravvivere deve essere sottoposta a un intervento di bypass.

La rottura definitiva tra Zerrin e Alihan

Tutto andrà per il meglio, Zerrin si riprenderà, ma quando Alihan andrà a farle visita in ospedale, sarà categorica con lui: per lei non esiste più e non vuole che la consideri più sua sorella.

Zerrin non riuscirà a capacitarsi per il matrimonio tra Alihan ed Ender, ma sarà Halit a farle vedere le cose con lucidità. Non ha ancora capito il motivo, ma Alihan si sta comportando in questo modo perché vuole sottrargli le azioni della Falcon Airlines e diventare socio maggioritario.

Halit sventa il piano di Alihan con l’aiuto di Zerrin e Zeynep

Halit ha proprio centrato il bersaglio, perché Alihan ha sposato Ender per entrare in possesso del 5% delle sue azioni. Tuttavia, Halit non vorrà farsi battere e giocare d'astuzia coinvolgendo Zerrin e Zeynep. La prima gli darà in gestione le sue azioni, che fino a poco tempo prima erano nelle mani di Alihan, mentre Zeynep diventerà la vicepresidentessa della società.

Alihan si presenterà all'assemblea dei soci convinto di essere diventato il socio maggioritario, invece rimarrà con un pugno di mosche in mano quando scoprirà che sia la sorella che Zeynep gli hanno voltato le spalle.

Alihan accusa Halit di essere stato l’amante della loro madre

Arrabbiato, vorrà raccontare alla sorella il motivo del suo matrimonio con Ender e si presenterà a casa sua. Dopo che Zerrin gli confesserà la sua delusione per ciò che ha fatto, Alihan non ci vedrà più dalla rabbia e le svelerà: "Sai che il tuo caro Halit è stato l'amante di nostra madre?".

Zerrin non vorrà crederci e dirà ad Alihan che sta solo cercando di calunniare Halit. "Invece è proprio lui", continuerà Alihan, "ho riconosciuto l'orologio che ho trovato a casa il giorno che ho sorpreso mamma con l'amante". Zerrin sarà scossa e vorrà capire se Alihan sta dicendo la verità.