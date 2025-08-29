Nel corso dei prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda a breve su Canale 5, Hakan rimarrà affascinato da Irem, la cugina di Zeynep e Yildiz che arriverà in città per partecipare ad alcune serate. Tra i due inizierà una conoscenza destinata però a essere messa in pericolo da Alihan.

Irem fa il suo arrivo in città

Irem è una cantante e giungerà in città per partecipare ad alcune serate. Si recherà subito da sua cugina Zeynep, invitandola a una serata con Alihan e Hakan. Sarà qui che quest'ultimo rimarrà così colpito dalla voce e dalla bellezza della nuova arrivata da voler approfondire la sua conoscenza.

Il feeling crescente tra i due verrà notato da Zeynep, Alihan ed Emir. Allo stesso tempo, Irem stringerà un'amicizia anche con Caner, poiché trascorrerà molto tempo alla Falkon Aviation.

Hakan inizia una conoscenza con Irem

Caner si dimenticherà di contattare un cantante che prenda parte alla festa di compleanno di Erim. L'uomo chiederà a Zeynep di aiutarlo a risolvere la situazione per evitare l'ira di sua sorella Ender. Zeynep proporrà a Yildiz di ingaggiare Irem per la festa. Durante l'evento, Hakan si avvicinerà sempre di più alla cantante, iniziando con lei una conoscenza.

Nel frattempo, Alihan Tasdemir (Onur Tuna) giurerà di vendicarsi di Halit, dopo aver scoperto che, a causa sua, sono saltate le nozze dei suoi genitori.

L'uomo sembrerà propenso ad accettare la proposta di Ender di sposarla, così potrà entrare in possesso del 5% delle quote della Falkon Aviation della donna e diventare azionista maggioritario, spodestando Halit. Il piano vedrà la complicità di Hakan, che metterà così a repentaglio la sua storia nascente con Irem.

Ender ha provato a riconquistare il cuore di Halit

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine agosto su Canale 5, Halit non ha gradito che Yildiz abbia trovato lavoro come hostess di sala in un ristorante di lusso e il tutto grazie all'aiuto di Kemal. Ender ha approfittato di questo momento per cercare di riconquistare il cuore dell'ex marito, mettendosi in contatto con un vecchio corteggiatore per farlo ingelosire.

Emir, invece, si è infatuato di Lila, nonostante Alihan gli avesse detto che non era adatta a lui. Il giovane ha trascorso un po' di tempo insieme a lei grazie a uno stratagemma. Zeynep ha temuto che l'amico potesse essere licenziato dall'azienda a causa del suo comportamento, così ha provato a coprirgli le spalle chiedendo l'intervento di Caner. Quest'ultimo ed Emir si sono poi uniti a Zeynep per trascorrere una serata insieme.