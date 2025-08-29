Le registrazione della nuova edizione di Uomini e donne sono cominciate il 26 agosto, e Mario Cusitore non era in studio né in quell'occasione né il giorno successivo. Le anticipazioni che sono trapelate sulle prime puntate della stagione 2025/26, dunque, svelano che attualmente l'ex cavaliere è fuori dal cast e le sue fan non nascondono la loro delusione per quella che dovrebbe essere stata una scelta della redazione.

L'assenza in studio dopo le vacanze

Martedì 26 e mercoledì 27 agosto si sono registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e donne e i fan hanno scoperto chi è stato riconfermato nel cast e chi è rimasto a casa.

Tra gli assenti nel parterre 2025/26 c'è Mario, che nelle ultime due edizioni è stato prima corteggiatore e poi cavaliere del trono Over.

Al rientro dalla lunga pausa estiva, però, Cusitore non era in studio e a confermarlo sono state le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese che si sono svolte questa settimana.

In un'intervista che ha rilasciato durante le vacanze, il 45enne si era detto pronto a tornare agli Elios, ma evidentemente la redazione ha preferito non richiamarlo, almeno per il momento.

L'affetto delle follower su Instagram

L'esclusione di Mario dal cast di Uomini e donne 2025/26, ha deluso le sue tantissime sostenitrici, le stesse che in questi giorni gli stanno dedicando molti messaggi d'affetto sui social.

"Nonostante tutto sei e sarai sempre il più amato di tutti i tempi. Manchi in questo programma", si legge in una storia che Cusitore ha repostato su Instagram il 29 agosto.

L'ex cavaliere ha risposto alle sue fan definendole le migliori che potesse avere: "Un grazie alle mie malesserine, sempre presenti".

Nessun ritorno per Ida Platano

Nel cast della nuova stagione di Uomini e donne mancano diversi personaggi molto amati dal pubblico, a partire da una dama che ha monopolizzato le dinamiche del trono Over negli ultimi anni.

Ida Platano non ha preso parte alle registrazioni che ci sono state nei giorni scorsi, e la sua assenza sembra confermare quanto ha dichiarato un anno fa quando ha lasciato il parterre, ovvero che non se la sente di tornare in studio per cercare un fidanzato dopo le delusioni che ha vissuto con Riccardo e con Alessandro.

Martedì scorso, inoltre, la parrucchiera ha raggiunto Roma in treno e tanti fan avevano pensato che il motivo era l'inizio delle riprese della nuova edizione del dating-show: in realtà, la 45enne ha trascorso qualche giorno di relax e divertimento con un gruppo di amiche, quindi la sua trasferta nella capitale non aveva nulla a che vedere con il programma del quale è stata anche tronista un paio d'anni fa.