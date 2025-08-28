Nelle puntate della seconda stagione di Forbidden Fruit , dopo aver rotto ogni rapporto con la sorella a causa del matrimonio con Ender e della sua vendetta contro Halit, Alihan avrà la certezza di essersi sbagliato. Deciderà così di affrontare Zerrin per chiederle perdono, confessando con emozione: “Mi manchi tanto”.

Halit scopre i piani di Alihan per rubargli l'azienda

Halit farà una scoperta che lo lascerà abbastanza sconcertato: Alihan sta facendo di tutto per rubargli l'azienda. Ha scoperto che per detenere il 5% delle azioni, è arrivato pure a sposare Ender.

Non potrà rimanere a guardare, così passerà al contratto. Convocherà Zerrin e le illustrerà il suo piano: per fare in modo che il progetto di Alihan non vada in porto, dovrebbe dargli in gestione le sue quote che, attualmente, gestisce il fratello.

Zerrin acconsentirà subito, anche perché nemmeno lei sopporta che il fratello si sia sposato con Ender.

Lo scontro tra Alihan e Zerrin

Arriverà il giorno del consiglio d'amministrazione, occasione in cui Alihan si mostrerà più sicuro che mai, visto che crede di avere la maggior parte delle azioni, ma non sarà così. Zerrin entrerà nella sala e annuncerà che le sue quote passano da Alihan a Halit.

Dopo la riunione, Alihan andrà a casa della sorella e gli dirà perché sta facendo tutto questo.

"Il tuo Halit era l'amante di nostra madre", urlerà in faccia alla sorella. Lei non accetterà queste sue calunnie e lo caccerà. Sarà così che i due fratelli non si parleranno più.

Alihan capisce l'errore e chiede perdono alla sorella

La situazione cambierà quando Alihan avrà la certezza che non era Halit l'amante della madre. Si renderà conto di tutti i guai che ha combinato a causa della sua sete di vendetta, non solo vorrà rimediare con Zeynep, ma anche con la sorella, così andrà da lei per risolvere la situazione, dicendole che si era sbagliato sul conto di Halit e di aver parlato con lui per risolvere la situazione.

"Halit è così premuroso, così comprensivo, così corretto... Il suo amore per te ha prevalso e ti ha capito, vedi?", dirà Zerrin.

"Già… Nemmeno io mi aspettavo che fosse così comprensivo. Mi ha sorpreso", risponderà Alihan. "Ma tu, Alihan, cosa pensavi di Halit? Durante il nostro matrimonio non mi ha mai, e dico mai, fatta soffrire, nemmeno per un giorno. Lo sai? Non badare a come si comporta con Ender o con Yildiz: il rispetto si conquista. Se non lo ricevono da lui, non significa che Halit sia irrispettoso. E poi, con te non è mai stato duro, nemmeno una volta", continuerà Ender.

Alihan, però, non vorrà più parlare della vicenda Halit, ma del rapporto con sua sorella: "Mettiamo fine a questo litigio. Mi sei mancata tantissimo". "Alihan, tu sei mio fratello. Posso anche essermi arrabbiata molto con te, ma non potrei mai rinunciare a te", dirà Zerrin e i due si stringeranno in un tenero abbraccio.