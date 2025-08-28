Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, dopo aver sposato Ender per vendicarsi di Halit, Alihan scoprirà di essersi sbagliato sul presunto tradimento della madre con Halit. Distrutto dall’errore e dal dolore inflitto a Zeynep, confesserà il suo primo obiettivo: “La prima cosa che devo fare è divorziare da Ender, subito”

Alihan sorprende Zeynep con una dichiarazione d’amore

A breve, il pubblico potrà assistere alla romantica dichiarazione d'amore che Alihan farà Zeynep. Con pochissime parole, le dirà che non può vivere senza di lei, regalandole un solitario da sogno.

Non sarà una proposta di matrimonio plateale, ma Zeynep la vorrà rendere tale, coinvolgendo familiari e amici.

Organizzerà un pranzo al ristorante. Zeynep arriverà vestita di bianco e attenderà l'arrivo di Alihan. Per lui sarà una totale sorpresa. Infatti, appena arriverà, Alihan sembrerà allarmato e dirà a Zeynep che ha bisogno di parlarle urgentemente. Lei gli dirà che c'è tempo e la festa di fidanzamento inizierà.

Il matrimonio segreto con Ender sconvolge Zeynep

Festeggiamenti che verranno interrotti dall'arrivo di Ender, che, tutta vestita di bianco, annuncerà di aver appena sposato Alihan, mostrando il libretto del matrimonio. La notizia, purtroppo, sarà vera: Alihan l'ha sposata per entrare in possesso delle sue quote azionarie della società di Halit e vendicarsi di lui, dopo aver saputo che era l'amante di sua madre.

Avrebbe voluto spiegare tutto a Zeynep, ma non ne ha avuto il tempo.

Zeynep avrà il cuore spezzato e non vorrà più sentire parlare di Alihan. Lui, pur sapendo di farla soffrire, continuerà la sua vendetta contro Halit, che implicherà che Ender vada anche a vivere a casa sua.

Alihan capisce di essersi sbagliato su Halit

Molto presto, però, Alihan capirà di aver fatto un grave errore. Le sue convinzioni sul fatto che Halit fosse l'amante della madre si riveleranno fasulle, visto che sarà proprio quest'ultimo a svelargli che non aveva una relazione extraconiugale con la madre: l'uomo in questione era Tuncer, un suo caro amico. Halit sapeva che Alihan avesse questa convinzione, così gli darà le prove valide per fargli capire che si è sbagliato.

Alihan sarà disperato per tutto quello che ha combinato e, in primo luogo, penserà a quanto la sua sete di vendetta abbia fatto soffrire Zeynep, l'unica persona importante della sua vita. Proprio mentre parlerà con Halit della faccenda, esternerà il suo primo desiderio: "La prima cosa che devo fare è divorziare da Ender, ma proprio subito". Si rivelerà un'impresa facile? Difficile a dirsi, anche perché Ender non sembra tanto disposta ad abbandonare il cognome Tasdemir.