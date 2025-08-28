Nella seconda stagione di Forbidden fruit, Alihan sarà convinto che Halit sia stato l’amante di sua madre e arriverà perfino a sposare Ender per sottrargli quote societarie. Tutto cambierà quando, proprio grazie a Halit, scoprirà che non era lui l’amante della madre e che quest’ultimo è morto pochi giorni prima, lasciandogli un orologio e una lettera che ribalteranno ogni certezza

Alihan convinto del tradimento di Halit con la madre

Alihan sarà sicuro del fatto che Halit sia stato l'amante della madre. Nessuno può fargli cambiare idea: ha visto con i suoi occhi, nelle mani di Halit, l'orologio che aveva trovato nel salotto di casa sua il giorno che ha sorpreso la madre con l'amante.

La vendetta negli affari

Ne parlerà anche con la sorella Zerrin, che non avrà nessuna intenzione di dargli corda, lasciandolo solo nella sua vendetta contro Halit. Una vendetta che si basa sugli affari, visto che Alihan vorrebbe diventare il socio maggioritario dell'azienda di Halit, sottraendogli le azioni che sono in suo possesso. Arriverà, addirittura, a sposare Ender per ottenere un ulteriore 5% delle quote. Tuttavia, le basi solide in cui si basa la vendetta di Alihan si sgretoleranno in un attimo quando riceverà a casa un pacco.

Il mistero dell’orologio

In quel pacco ci sarà il fantomatico orologio dell'amante della madre, ma la cosa più sbalorditiva è che ce ne sarà un secondo identico, con la stessa data incisa sulla cassa.

Questo sta solo a significare una cosa: Halit ha capito cosa crede Alihan e sta cercando di fargli capire che la verità è ben diversa da quello in cui crede.

Il confronto con Halit

Sapendo di aver fatto un errore madornale, Alihan si recherà nell'ufficio di Halit per chiedergli scusa e dalla loro conversazione usciranno tante verità.

Alihan gli spiegherà come sono andate le cose e di aver sposato Ender solo per entrare in possesso della sua quota di azioni. Halit non lo colpevolizzerà, capirà la sua rabbia nei confronti di un uomo che ha rovinato non solo la sua famiglia, ma anche la sua infanzia, si domanderà solo una cosa: "Perché non sei venuto a dirmelo direttamente?". Alihan non avrà una risposta.

La verità sull’amante

A un certo punto, Alihan farà la fatidica domanda: "Allora, chi è questo uomo che stava con mia madre?". Halit gli spiegherà che è un suo amico e capirà che Alihan vorrà vendicarsi, ma frenerà sul nascere la sua rabbia: "È morto proprio qualche giorno fa, per questo sono entrato in possesso del suo orologio, me l'ha lasciato con una lettera".

Alihan sarà triste, combattuto, ma la sua priorità resterà tornare a dare un equilibrio alla sua vita, magari partendo dal divorzio da Ender.