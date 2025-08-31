Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Ender sarà pronta a tutto pur di non perdere il suo matrimonio con Alihan. Dopo il rifiuto del divorzio, escogiterà un piano che coinvolgerà direttamente Yildiz. La donna le chiederà di convincere Zeynep che Alihan la ama ancora, così da allontanarla da lui.

Alihan vuole il divorzio da Ender

Ender dovrà superare un ostacolo che si presenterà sul suo cammino: Alihan non vorrà più restare sposato con lei. Dopo aver scoperto che Halit non è stato davvero l'amante di sua madre, vorrà abbandonare la sua vendetta e quindi concludere il matrimonio con la donna.

Tuttavia, lei non vorrà farlo, anzi sarà decisa a mettergli i bastoni tra le ruote, soprattutto dopo aver scoperto che lui ha intenzione di tornare con Zeynep. Gli dirà che non gli concede il divorzio, ma sa che lui non si darà per vinto, così le servirà la "complicità" di una persona per portare a termine il suo piano.

Yildiz costretta a collaborare

La persona designata è Yildiz, perché con lei ha un conto in sospeso. A causa sua, infatti, ha litigato con Caner e questa cosa Ender se l'è legata al dito. Ender penserà a un piano per tenersi stretto Alihan e, soprattutto, per tenerlo lontano da Zeynep.

Sa che lui potrebbe arrendersi con la ragazza solamente se le lo respingesse, così farà in modo che Zeynep possa nuovamente provare del rancore nei confronti di Alihan.

Un piano altamente malefico, di cui Yildiz, suo malgrado, si troverà protagonista. La convocherà in un bar per mostrarle cosa vuole da lei.

Lo scontro tra Ender e Yildiz

"Dimmi subito cosa vuoi. Non ho tempo da perdere con te", dirà Yildiz abbastanza scocciata. "Io penso al tuo bene, e tu mi rispondi così stizzita. Ti sembra il modo?", replicherà Ender, sorprendendo Yildiz: "Al mio bene? E cosa vuol dire?". Allora Ender le dirà di volersi vendicare di lei: "Vuol dire che non ti ho ancora fatto pagare per aver rovinato il rapporto con Caner. So bene che hai paura. La tua punizione sarà lavorare per me. D’ora in poi farai quello che ti dico".

Yildiz metterà le cose in chiaro: "Ender cara, forse ti sei dimenticata… ma noi siamo nemiche.

Una volta soltanto siamo state dalla stessa parte, e quello è già finito. D’ora in poi dovrai cavartela da sola". Ender le ricorderà la faccenda del complotto contro il matrimonio di Kemal e Zehra, e del fatto che Halit non sappia niente.

"E ora veniamo a ciò che farai per me. Alihan vuole divorziare da me, come sai. Gli ho detto che non è possibile, ma non mi crede. Adesso andrai dalla tua cara sorella Zeynep e le dirai… che il mio matrimonio con Alihan è reale", dirà Ender e Yildiz resterà stupita dalla richiesta. "Se non lo fari, Halit saprà tutto", concluderà Ender. Riuscirà a tradire la sorella per salvarsi la pelle?