Le anticipazioni di Un posto al sole in onda dal 1° al 5 settembre rivelano che Michele dovrà affrontare un grave problema alla gamba che sembrava ormai superato.

Nel frattempo Ferri si renderà conto di rischiare il carcere per l’aggressione a Gennaro e farà un tentativo disperato, mentre l’arrivo di Vinicio potrebbe complicare ulteriormente la situazione. Grande attenzione anche a Niko, che rischierà seriamente di vedere sfumare la sua proposta di matrimonio a causa dei sospetti di Manuela. Intanto Sasà sceglierà di restare accanto a Mariella per sostenerla nel suo percorso con Guido.

Un'amara scoperta per Michele

Nelle prossime puntate di Upas Michele farà un’amara scoperta sul recupero della sua gamba. Le anticipazioni non forniscono molti dettagli, ma gli indizi lasciano intendere che Saviani non riuscirà più a camminare come prima.

Gli spettatori dovranno quindi abituarsi a vedere Michele zoppicare e muoversi con l’aiuto di un bastone per un lungo periodo e non è affatto certo che questa situazione si risolva presto.

Che cosa sta succedendo a Michele?

Molti spettatori di Upas avevano criticato la rapidità con cui Michele si era ripreso dall’incidente. In effetti si era passati in poco tempo da un Michele in pericolo di vita o comunque segnato da possibili danni permanenti a un Michele che tornava a camminare rapidamente, seppur con l’ausilio delle stampelle.

Sembra però che gli sceneggiatori abbiano deciso di correggere il tiro introducendo un danno permanente o quasi alla gamba di Michele. Resta difficile capire se e quando riuscirà a guarire del tutto e quale ruolo potrà avere Agata in questo delicato percorso.

Il resto delle trame di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre: Roberto nei guai, Damiano fallisce l'esame

Roberto e Marina proveranno a costruire una versione dei fatti che scagioni l'uomo, ma le testimonianze degli operai e quelle di Luciana finiranno per inchiodarlo. In seguito Ferri farà un ultimo tentativo disperato implorando Gennaro di non denunciarlo.

Intanto Vinicio arriverà a Napoli per occuparsi degli affari di suo fratello e si troverà stretto tra la versione di quest’ultimo e quella offerta da Roberto e Marina.

Dopo aver scoperto di aver mancato per poco il concorso da vice ispettore, Damiano prenderà una decisione sofferta che metterà in allarme Rosa.

I sospetti infondati di Manuela rischieranno di compromettere la proposta di matrimonio di Niko, ma Serena riuscirà a sistemare la situazione in tempo.

Grazie all’arrivo di qualcuno di inatteso, Micaela sembrerà pronta a mettere da parte il suo cinismo e ad aprirsi finalmente ai sentimenti.

Sasà, da vero amico, resterà al fianco di Mariella anche senza condividere le sue scelte.