In Forbidden fruit, il matrimonio tra Alihan ed Ender arriverà a un punto di svolta. Dopo aver scoperto la verità sul fatto che Halit non sia stato l'amante della madre, Alihan chiederà il divorzio per chiudere l’accordo che li legava. Ma Ender non sarà affatto disposta a firmare le carte, decisa a non lasciarlo andare.

Il matrimonio tra Alihan ed Ender senza amore

A breve, il pubblico di Forbidden fruit assisterà al matrimonio tra Alihan ed Ender. Non ci sarà da aspettarsi nulla di romantico, visto che questo matrimonio è stato solo architettato da Alihan per entrare in possesso delle quote azionarie della Falkon Aviation di Ender e tentare così di soffiare l'azienda a Halit.

Perché Alihan ce l'ha a morte con Halit: crede che sia stato l'amante della madre e non vorrà fargliela passare liscia. Tuttavia, Alihan avrà una visione piuttosto distorta della realtà, perché non è stato Halit l'amante della madre e sarà proprio lui a dirglielo.

La verità sul passato di Alihan e sua madre

L'amante di Füsun, la madre di Alihan, era Tuncer, il più caro amico di Halit. Alihan resterà scosso da questa verità, anche perché, a causa della sua vendetta contro Halit, ha perso la persona a lui più cara: Zeynep. Visto che non ci sarà più la condizione di portare avanti la scalata per conquistare la Falkon Aviation, Alihan vorrà subito divorziare da Ender.

Glielo dirà e lei non la prenderà affatto bene: "Fino a ieri odiavi Halit e adesso siete nuovamente amici".

Alihan continuerà a ricordarle che, alla fine, tra loro c'era un accordo ed Ender sembrerà pronto ad ammorbidirsi, al punto che l'avvocato preparerà le pratiche da presentare in tribunale.

La richiesta di divorzio e la reazione di Ender

Ender arriverà nell'ufficio di Alihan per firmare le carte del divorzio: "Quanto sei impaziente di divorziare da me. Una persona non dovrebbe almeno offrire un caffè prima?". Alihan le dirà di avere fretta e l'avvocato mostrerà a entrambi dove firmare. Alihan lo farà, Ender no: "Aspetterai a lungo, perché io non firmo una cosa del genere. Quello che chiedi è impossibile".

L'avvocato le ricorderà che aveva firmato un contratto ed Ender risponderà: "Lo so. Ma quando l’ho firmato ero sotto pressione.

Era il giorno in cui mio figlio ha scoperto del mio matrimonio ed è scappato di casa. Alihan era lì, se lo ricorda. È il mio testimone più importante. Non ero in grado di prendere una decisione lucida".

Ad Alihan non piacere questa presa di posizione di Ender, ma lei sarà chiara: "Io non sono una donna che si lascia usare da qualcuno. E quando avrai finito con me, non potrai semplicemente sbarazzartene. Io amo mio marito e non voglio divorziare. Perciò… non firmerò questo accordo".

Ender si alzerà per andarsene via, Alihan proverà a fermarla, ma non ci sarà verso: "E questo matrimonio finirà… finirà perché lo voglio io. Non perché lo vuoi tu".