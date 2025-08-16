Nella seconda stagione di Forbidden fruit ci saranno rivelazioni destinate a cambiare ogni equilibrio. Alihan rivelerà a Zerrin che Halit è stato l’amante della loro madre, ma l’uomo negherà con decisione per difendersi. La sua bugia rafforzerà l’alleanza con Zerrin e aprirà una nuova e aspra battaglia contro Alihan ed Ender.

Le nozze tra Alihan ed Ender per vendicarsi di Halit

Le nozze tra Alihan ed Ender porteranno molto scompiglio nelle vicende di Forbidden fruit. Lui si alleerà con lei per distruggere Halit: da quando ha scoperto che è stato l'amante della madre, il suo unico pensiero è vendicarsi di lui.

Per questo sposerà Ender, non per fargli un dispetto in campo sentimentale, visto che lei e Halit sono stati sposati, ma solamente per entrare in possesso del 5% delle azioni delle Falcon Airlines, che permetterebbero ad Alihan di diventare socio di maggioranza.

Zerrin non accetterà le nozze del fratello con Ender

Tuttavia, il suo piano fallirà, perché non accetterà le nozze del fratello e sceglierà di appoggiare Halit.

Anche se non saprà il motivo dell'astio che Alihan prova nei suoi confronti, Halit capirà che si sta comportando in maniera strana soltanto perché vuole sottrargli l'azienda, così metterà in atto un piano.

Halit diventerà socio di maggioranza grazie a Zerrin

Grazie alla collaborazione di Zerrin, riuscirà a diventare socio di maggioranza nonostante Ender abbia ceduto il 5% delle azioni della società.

Perché Zerrin toglierà la gestione delle sue azioni ad Alihan e la passerà a Halit. Un duro colpo per il ragazzo, che, a quel punto, non riuscirà più a trattenersi. Andrà dalla sorella e le dirà che Halit era l'amante della loro madre. Zerrin non gli crederà, anzi penserà che voglia solo calunniare Halit.

Halit negherà a Zerrin la relazione con la madre

Zerrin, però, non riuscirà a tenere la cosa per sé: chiamerà subito Halit e lo convocherà a casa sua. Appena arriverà, gli riferirà quanto ha saputo da Alihan. Halit inizierà a sudare freddo, ma non lo darà a vedere, è chiaro che quello che Alihan ha detto alla sorella sia vero.

"Non sono stato con tua madre, ora capisco la sua avidità, ma tu non gli crederai, vero", chiederà Halit a Zerrin e la donna confermerà di essere dalla sua parte.

I due saranno più determinati che mai a sconfiggere Alihan ed Ender, e per farlo hanno anche proclamato Zeynep come nuova vicepresidentessa della società.

Halit temerà che la verità venga a galla

Quando Halit lascerà la casa di Zerrin, sarà sempre più pallido. Gli mancherà il respiro, al punto che dovrà allentarsi il nodo della cravatta. Evidentemente non si aspettava che la verità potesse venire a galla.