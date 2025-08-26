Nei prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden fruit, Yildiz tenterà di impedire le nozze tra Kemal e Zehra, alleandosi con Ender per inscenare un falso tradimento con Irem. Ma il piano si ritorcerà contro di lei e, dopo uno scontro acceso, Zeynep la caccerà di casa con parole durissime: “Per me non sei più una sorella”.

Yildiz ed Ender alleate contro Kemal e Zehra

Yildiz ne combinerà un'altra delle sue. Vorrà separare Kemal da Zehra e impedire che i due si sposino, così si alleerà con Ender per riuscire a portare a termine il suo obiettivo.

Anche lei non vorrà che Kemal non sposi Zehra in maniera tale che Halit non entri in possesso del patrimonio di Kemal, molto utile per continuare a mantenere la maggioranza nella Falcon Airlines. Vorranno far credere a Zehra che Kemal abbia un'amante e il capro espiatorio della situazione sarà Irem. Useranno proprio lei per mettere in scena una finta liaison di Kemal.

Tuttavia, le cose non andranno come sperato, perché Kemal capirà che cosa sta facendo Yildiz e per farle un dispetto sposerà Zehra in gran segreto.

La vendetta di Irem e il tradimento di Ender

In contemporanea, Ender tradirà Yildiz, svelando a Irem che la cugina l'ha usata per il suo sporco piano. Irem non ci vedrà più dalla rabbia, anche perché, a causa di questo giochetto di Yildiz, ha perso Hakan.

Come una furia, andrà a Villa Argun, dove si starà svolgendo la cena per il matrimonio di Zehra e Kemal, a cui sarà invitata anche Zeynep.

Irem accuserà Yildiz davanti a tutti di quello che ha fatto, ma, sorprendentemente, Zeynep si prenderà la colpa di tutto, anche perché temerà che per la sorella potrebbero essere solo guai. Irem si arrabbierà con Zeynep per aver coperto per l'ennesima volta la sorella, mentre Yildiz, il giorno dopo, andrà a casa sua per ringraziarla, ma qualcosa non andrà secondo le sue aspettative.

Lo scontro tra Zeynep e Yildiz

Zeynep se la prenderà con la sorella per ciò che ha fatto. "Va bene, ho sbagliato… ma io non ho mai voluto fare del male, Zeynep. Non volevo solo guardare Kemal sposarsi davanti ai miei occhi", dirà Yildiz, proseguendo: "Non capisco perché tu non riesca mai a comprendermi.

Anche tu hai sofferto, anche tu ami Alihan. Non potresti almeno provare a metterti nei miei panni?".

Zeynep non la sopporterà più: "Sì, è vero, anch’io amo Alihan, e ho sofferto tanto. Ma non ho mai ingannato nessuno per questo. E tu? Se ami ancora Kemal, perché stai ancora con Halit? Perché vivi in quella casa? Perché non divorzi?". "Perché non è così semplice, Zeynep… è tutto troppo complicato", risponderà Yildiz, ma Zeynep non vorrà più parlare con lei e la caccerà di casa: "Per me non sei più una sorella. Esci". Yildiz la supplicherà di darle un'altra chance, ma lei non vorrà sentirne.