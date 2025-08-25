Nelle puntate di Forbidden fruit, Zehra e Kemal si sposeranno in gran segreto, ma non per amore. Kemal organizzerà il matrimonio come gesto di vendetta contro Yildiz, dopo l’ennesimo rifiuto, dando così il via a nuove tensioni familiari e a sviluppi destinati a cambiare gli equilibri della villa.

Zehra e Kemal pronti alle nozze

Kemal chiederà a Zehra di sposarlo. Lei è innamorata, lui no, le farà la proposta solamente per fare un dispetto ad Yildiz, che per l'ennesima volta lo rifiuterà per stare al fianco di Halit. In tempi record, organizzerà una cerimonia a casa sua, alla quale parteciperà solo Halit.

Kemal non potrà immaginare che, proprio in quell'istante, Yildiz arriverà a casa sua per dirgli che è pronta a passare la vita con lui.

Propositi che salteranno, vista la cerimonia che Yildiz si troverà davanti. Alla fine, il matrimonio salterà per alcuni problemi in famiglia, ma Yildiz sarà determinata a far sì che quel matrimonio non abbia mai luogo.

Il piano di Yildiz e l’alleanza con Ender

In questa sua battaglia ci sarà l'alleanza con Ender, che stranamente le proporrà di unire le forze per impedire questo matrimonio. Progetteranno di far passare Irem, la cugina di Yildiz, come la potenziale amante di Kemal. Tutto sembrerà andare nel migliore dei modi, visto che Zehra beccherà Kemal insieme a Irem.

Sembrerà intenzionata a lasciarlo, fino a quando Kemal le mostrerà la realtà dei fatti.

Dietro tutta questa storia di Irem c'è lo zampino di Yildiz, che sta facendo di tutto pur di separarli e se non vogliono che lei l'abbia vinta, devono agire immediatamente con un piano preciso.

Intrighi e sorprese a Villa Argun

La sorpresa arriverà durante una normale mattinata a Villa Argun, quando Yildiz rientrerà a casa dopo una mattinata trascorsa per negozi. "Sono arrivate le collezioni estive e non ho resistito", dirà Yildiz ad Aysel, che le prenderà il cappotto, "la prossima volta prendo qualcosa anche per te". "Zehra è in casa?", chiederà Yildiz, sapendo che si è recata a casa di Kemal dopo aver appreso della sua presunta storia con Irem.

Le conseguenze del matrimonio segreto

Yildiz arriverà in salotto e troverà Zehra e Kemal ad accoglierla. "Finalmente, ti stavamo aspettando", dirà Zehra. "Perché mi stavate aspettando?", domanderà Yildiz e Zehra risponderà: "Come perché? Per darti subito la bella notizia". Yildiz non capirà di che cosa stiano parlando, allora Zehra le darà un indizio: "Abbiamo pensato che non fosse il caso di far gioire ancora i nostri nemici". Yildiz sarà sempre più dubbiosa, fino a quando Kemal le darà la notizia: "Io e Zehra oggi ci siamo sposati". La notizia lascerà di stucco Yildiz.