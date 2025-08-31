Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 1° al 5 settembre, Roberto rifilerà un pugno a Gennaro per difendere Marina, ed entrambi saranno ascoltati dalla polizia. Gennaro accuserà un edema cerebrale e Vinicio sarà molto preoccupato per le sue condizioni.

Rosa, invece, sentirà riaffiorare i sentimenti per il suo ex Damiano, mentre Serena cercherà di favorire un riavvicinamento tra Niko e Manuela.

Mariella racconta a Sasà quello che è successo tra lei e Guido

La polizia avvierà le indagini dopo che Roberto avrà rifilato un pugno a Gennaro, in seguito alla scoperta che Marina aveva chiesto ad Antonietta di registrare la sua confessione sul coinvolgimento nella morte di Assane.

La posizione dei coniugi Ferri non sarà affatto semplice. I medici, invece, comunicheranno che Gagliotti ha un edema cerebrale e Antonietta resterà al fianco del marito.

Nel frattempo, Mariella spiegherà a Salvatore quanto accaduto tra lei e Guido. Il poliziotto sarà deluso per non aver saputo prima tutta la verità, ma non mancherà di mostrare la sua vicinanza all’amica. In tutto questo, Serena capirà che si è trattato solo di un malinteso e che Filippo e Niko non hanno mai avuto intenzione di tradirla. La maggiore delle sorelle Cirillo si impegnerà quindi per favorire un riavvicinamento tra Niko e Manuela

Vinicio preoccupato per Gennaro

Roberto e Marina saranno seriamente preoccupati per i risvolti legali che la vicenda potrà avere e concorderanno una versione univoca da fornire alla polizia.

Intanto, proprio gli inquirenti ascolteranno gli operai presenti quel giorno e la storica collaboratrice dei cantieri navali, Luciana. Vinicio, invece, sarà in ansia per le condizioni di salute di Gennaro e resterà confuso dalle diverse versioni dei fatti raccolte.

Nel frattempo, Michele si renderà conto che non potrà più tornare a camminare come un tempo. In tutto questo, Damiano attenderà l’esito del concorso che potrebbe promuoverlo vice ispettore di polizia e sarà sul punto di prendere una decisione improvvisa. Rosa, però, cercherà di fargli cambiare idea, mostrando un forte attaccamento nei confronti del suo ex.

Per Micaela, invece, sarà giunto il momento di mettere fine a quel senso di cinismo che l’ha sempre contraddistinta.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi andati in onda nelle settimane precedenti, Gianluca ha deciso di non fuggire più dai problemi e ha dato un’altra possibilità ad Alberto per ricostruire il loro rapporto. Inoltre, Damiano ha chiesto a Viola di prendersi una pausa di riflessione per capire se abbia senso proseguire la loro relazione.

Roberto, invece, ha sferrato un pugno a Gennaro dopo che quest’ultimo aveva riversato tutta la sua frustrazione contro Marina, mentre Serena e Manuela si sono insospettite per il comportamento anomalo di Niko e Filippo.