Nella seconda stagione di Forbidden fruit, Kemal aiuterà Yildiz a recuperare i gioielli di Halit che lei avrà venduto per ottenere denaro. In cambio, però, l’uomo avanzerà una richiesta inaspettata: passare una notte insieme. Una proposta che metterà Yildiz di fronte a una scelta difficile.

Halit farà controllare i suoi gioielli da esperti gemmologi

Halit deciderà di far controllare a dei gemmologi alcuni gioielli che conserva nella sua cassaforte: vorrà quantificarne il valore. Tuttavia, avrà una brutta sorpresa, perché gli diranno che quelle pietre sono false.

Questa notizia farà sudare freddo Yildiz, ma perché la ragazza reagirà così? Per scoprirlo bisogna fare un passo indietro.

Yildiz metterà in atto un inganno per evitare il divorzio

Per impedire a Halit di divorziare da lei, Yildiz ha progettato di fingere di essere incinta, ma per corrompere medici e paramedici aveva bisogno di soldi, così ha rubato i gioielli dalla cassaforte di Halit, li ha rivenduti a un gioielliere, sostituendo quelli originali con quelli falsi.

Halit indagherà sul furto con l’aiuto di un esperto informatico

Tutto è andato bene fino alla scoperta di Halit e l'uomo sarà determinato a scoprire chi sia il colpevole, così proverà a visionare la telecamera di sorveglianza nascosta nella cassaforte.

Tuttavia, il dispositivo sembrerebbe guasto, visto che non ha registrato nulla. Halit farà controllare il sistema da un esperto e scoprirà quanto accaduto: qualcuno ha installato uno spyware e, successivamente, ha cancellato tutte le immagini. Gli spiegherà che questa cosa può essere fatta solamente da un esperto informatico, ma Halit non riuscirà a capire chi possa essere stato.

Yildiz scoprirà che Kemal l’ha protetta

Yildiz, invece, lo intuirà subito: sicuramente è stato Kemal a farlo, quando ancora lavorava come autista per la famiglia Argun.

Yildiz gli darà appuntamento e lui le confesserà la verità: "Se non avessi cancellato quelle immagini, adesso saresti nei guai fino al collo". La ragazza sarà disperata, anche perché Halit, in un impeto di rabbia, ha licenziato tutti i domestici, tra cui Aysel, che continuerà a minacciare Yildiz, dicendole che se non le ridà il lavoro, andrà da Halit per dirgli che l'ha vista insieme a Kemal.

Yildiz si troverà di fronte alla proposta di Kemal

Per far sì che i domestici possano tornare a casa, i gioielli devono tornare nella cassaforte, ma lei non ha soldi per ricomprarli, così Kemal si offrirà di darle una mano, ma a una condizione, che le svelerà solamente quando riuscirà a risolvere la situazione.

Kemal vorrà passare la notte con Yildiz

Kemal riuscirà a riavere i gioielli e Yildiz riuscirà a risolvere la situazione e a far riassumere Aysel. Tuttavia, arriverà la richiesta di Kemal. "Voglio che passi una notte insieme a me", dirà alla ragazza. "Ma sei pazzo? Che cosa ti viene in mente", dirà Yildiz, ma lui le ricorderà che l'ha aiutata e lei deve rispettare i patti. Yildiz cadrà nuovamente in tentazione con Kemal.