Enver sarà deluso da una truffa che riceverà da parte di Abbas nella puntata de La forza di una donna di venerdì 15 agosto: il cliente, infatti, ritirerà il grosso ordine di camicie ma scapperà senza pagare.

Le anticipazioni rivelano che Enver consolerà Bahar dicendole che presto riceverà il denaro per le camicie e potranno affrontare le spese impreviste. Quando Abbas andrà a ritirare il suo ordine, però, non pagherà Enver che si sentirà ferito nel profondo. Arif offrirà il suo aiuto all'amico con un piccolo prestito, ma lui non accetterà.

L'ennesimo imprevisto peggiora la situazione economica di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar continuerà a districarsi tra mille problemi. Oltre alle difficoltà economiche da affrontare tutti i giorni, la protagonista si troverà alle prese con l'ennesimo imprevisto: lo scaldabagno, infatti, si romperà all'improvviso e i bambini non potranno lavarsi. Enver proverà a consolare Bahar e le assicurerà che presto avranno il denaro necessario a pagare il tecnico, visto che sta terminando un lavoro molto importante. Enver spiegherà che ha ricevuto un grosso ordine di camicie e a breve effettuerà la consegna ad Abbas. L'uomo lavorerà senza sosta, tanto che crollerà a dormire accanto alla macchina da cucire pur di finire al più presto.

L'indomani, Bahar accompagnerà a scuola i bambini con Arif che darà loro un passaggio in auto. Alla porta di Enver busserà Assan per ritirare le camicie e portarle al piano di sotto. Il sarto sarà soddisfatto, soprattutto perché grazie al suo denaro potrà risollevare la situazione in casa, ma le cose andranno in modo diverso.

La grande delusione di Enver

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 15 agosto, Enver scenderà per ritirare da Abbas il pagamento del suo lavoro, ma l'uomo sembrerà sparito nel nulla. Quando Enver vedrà che in strada non c'è più il suo cliente cambierà faccia e Arif non potrà fare a meno di notarlo. L'amico di Bahar chiederà a Enver cosa sia successo e lui gli dirà che cerca Abbas.

"È passato da qui due minuti fa", dirà Arif chiedendo all'uomo spiegazioni sulla sua preoccupazione. All'inizio Enver non vorrà aprirsi, ma alla fine confiderà ad Arif che non è stato pagato per il lavoro svolto. Arif si offrirà di anticipare la cifra fino a quando non si risolverà questo problema, ma Enver non accetterà.

Enver ha scelto di vivere con Bahar

Nelle puntate precedenti, Enver ha deciso di vivere con Bahar e lasciare Hatice. L'uomo è stanco dei comportamenti di Sirin nei confronti di Bahar e dei suoi figli, ma non ne può più neanche di sua madre. Secondo Enver, infatti, Hatice è troppo permissiva con Sirin e la protegge anche quando non dovrebbe. I due coniugi sembrano arrivati a un punto di non ritorno, nonostante i sentimenti tra loro siano ancora molto forti.

Durante una serata in cui aveva ecceduto con l'alcool, infatti, Enver ha telefonato ad Hatice e le ha detto che le manca molto, promettendole che sarebbe tornato a casa. L'indomani, la donna si è alzata all'alba per preparare una colazione speciale a suo marito. Enver, tuttavia, ha dimenticato la telefonata e non si è presentato, deludendo nuovamente sua moglie.