Nella seconda stagione di Forbidden Fruit , Yildiz fingerà inizialmente una gravidanza per impedire lad Halit di divorziare, ma un test confermerà che aspetta davvero un bambino. Dopo momenti di entusiasmo e incomprensioni, la donna scoprirà di aver perso il figlio e, durante un confronto, dirà a Halit: “Il mio bimbo è deceduto ed è colpa tua”.

Yildiz finge una gravidanza per salvare il matrimonio

Yildiz metterà su uno dei suoi soliti teatrini per impedire a Halit di divorziare da lei. Questa volta, però, metterà in scena qualcosa di veramente grande, visto che dirà di essere incinta.

Se Halit crederà subito alla sua parola, Ender non farà altrettanto. Pensando che la ragazza stia solo fingendo, cercherà subito delle prove per sbugiardarla e le troverà.

Ender porta a Halit nuove prove sulla gravidanza

Ender avrà in mano le analisi di Yildiz che attestano che la ragazza non è incinta. Andrà da Halit e gliele mostrerà, così lui metterà la moglie con le spalle al muro e le farà fare un test di gravidanza a sorpresa. Fatto sta che dai risultati emergerà che Yildiz è veramente incinta: la fortuna sarà dalla sua parte.

Yildiz sogna il futuro ma arriva una brutta notizia

Così, la ragazza inizierà a fantasticare sul futuro. Lei vorrebbe una bambina e si mostrerà entusiasta quando andrà da Halit per fargli vedere alcuni completini rosa che ha comprato.

Lui non mostrerà lo stesso entusiasmo e in più le dirà che preferirebbe avere un maschio.

Yildiz sarà un po' dispiaciuta del fatto che entrambi non siano sulla stessa lunghezza d'onda, anche quando lui non si mostrerà disponibile per accompagnarla a fare la visita ginecologica. Un controllo medico di routine, ma che per Yildiz si rivelerà fatale, visto che scoprirà di aver perso il bambino.

Yildiz nasconde la verità a Halit

Accompagnata dalla madre Asuman, Yildiz verrà sottoposta a raschiamento e quando tornerà a casa, deciderà di non rivelare ancora nulla al marito. Nel frattempo, accadrà di tutto. Ci sarà la festa di compleanno di Erim, dalla quale Asuman verrà esclusa da Halit, in quanto la donna, con il suo carattere invadente, turba suo figlio.

Alla fine, la donna prenderà parte alla festa grazie all'intervento di Yildiz, ma il giorno successivo deciderà di lasciare la casa.

Lo scontro tra Yildiz e Halit porta a nuove manipolazioni

Tra Yildiz e Halit ci sarà un litigio a riguardo, dove la ragazza fingerà di avere dei dolori al basso ventre. Sarà proprio in quel momento che metterà in atto il suo piano. Quando Halit non sarà in casa, chiederà all'autista di accompagnarla in ospedale. Ci resterà dentro per un po' e quando uscirà, fingerà di essere in lacrime. L'autista comunicherà tutto a Halit, che si precipiterà subito dalla moglie. Sarà proprio in quel momento che lei dirà: "Il bambino è morto ed è tutta colpa tua", facendo riferimento alla lite che hanno avuto di mattina a causa della madre.

Tuttavia, ci sarà qualcosa che farà tornare il sorriso a Yildiz, perché Halit, sentendosi in colpa per Asuman, le comprerà una casa a Bursa. Anche questa volta la ragazza riuscirà a ottenere qualcosa.