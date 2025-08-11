Julide farà tremare tutti quando incontrerà Sarp nella puntata de La forza di una donna di giovedì 14 agosto. "Suat e sua figlia ti stanno mentendo", urlerà.

Le anticipazioni rivelano che, dopo aver chiesto a Piril di partire per l'America con i bambini, Sarp inizierà a sospettare che qualcosa stia accadendo alle sue spalle. Chiederà spiegazioni a sua madre, che, però, non gli dirà che Bahar è viva. In un momento di rabbia, si limiterà a dirgli che Suat e Piril lo stanno ingannando, alimentando ancora di più i dubbi di Sarp.

Sarp e Piril in partenza per l'America

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Piril e Suat saranno a un passo dal loro obiettivo. La donna, Sarp e i loro bambini saranno in partenza per l'America, pronti a lasciarsi alle spalle la breve esperienza in Turchia. Quando Suat arriverà alla villa per salutare sua figlia, le confiderà che Sarp è andato a cercare la famiglia di Bahar e che ha visto Sirin. Questo episodio farà impallidire Piril, che sarà furiosa con suo padre per non aver controllato abbastanza suo marito, che avrebbe potuto scoprire che Bahar è viva. La forte tensione tra padre e figlia desterà i sospetti di Sarp, che arriverà all'improvviso e chiederà loro delle spiegazioni, visto che ha sentito la donna dire: "Sarp non deve saperlo".

L'uomo insisterà e metterà alle strette suo suocero, che alla fine sceglierà il male minore per uscire da quella brutta situazione. Suat mentirà a Sarp dicendogli che sua madre Julide si è rifatta viva e che gli sta estorcendo denaro in cambio del suo silenzio. Secondo la versione di Suat, la donna minaccerebbe di andare alla polizia a dire che Sarp è vivo e per questo vuole molti soldi. L'uomo sembrerà credere a questa versione, ma pretenderà di incontrare sua madre, quindi non partirà più. "Prendi i bambini e vai in America", dirà a Piril, arrabbiato per il fatto che lei non gli abbia mai parlato di questo problema.

L'incontro tra Sarp e sua madre Julide

Nell’episodio del 14 agosto, Suat porterà Sarp alla villa in cui vive Julide.

Quest'ultima sarà molto emozionata nel rivedere il figlio e lo abbraccerà in lacrime, mentre lui resterà impassibile e non ricambierà l'abbraccio. Sarp non potrà dimenticare l'infanzia infelice e l'opportunismo che sua madre ha sempre dimostrato nei suoi confronti. "Sono anni che prego Suat di vederti", dirà la donna a Sarp, "E di conoscere i miei nipoti". Suat interverrà, continuando a contrastare Julide, e spiegherà a Sarp che in realtà a sua madre interessa solo il denaro: "Ogni giorno chiedeva più soldi". La donna non potrà sopportare lo sguardo di disprezzo di suo figlio ed esploderà, dimenticando gli accordi con il consuocero. "Suat e sua figlia ti stanno mentendo", urlerà mentre l'uomo proverà a bloccarla.

Tra Suat e Julide nascerà una discussione, in cui ognuno farà valere le sue ragioni, ma Sarp vorrà saperne di più, chiedendo a sua madre cosa intendesse dire, ma lei avrà paura dello sguardo minaccioso di Suat e andrà via. "Dopotutto non crederesti mai a tua madre, è inutile parlare", gli dirà prima di andare a chiudersi nella sua stanza. Sarp continuerà a bussare alla porta di Julide, che proverà a rimediare dicendogli che Suat la tiene prigioniera in quella casa da troppo tempo, ma non gli dirà nulla di Bahar e i suoi bambini.

Julide è stata la prima a scoprire che Bahar è viva

Nelle puntate precedenti, Julide ha visto Bahar e i bambini per caso. Stavano attraversando la strada e lei li ha quasi investiti.

È andata subito da Suat a dirgli che Bahar e i suoi figli sono vivi e questo ha scombussolato i piani di tutti. Julide è diventata una minaccia per il matrimonio di Piril, perché se Sarp sapesse che Bahar e i suoi figli sono vivi correrebbe da loro. Per arginare questo problema, Suat ha dato dei soldi a Julide, che adesso lo tiene in pugno. Nel frattempo, anche Piril ha saputo che la moglie di Sarp è viva e per questo ha incaricato il suo uomo di dirle tutto riguardo alla vecchia famiglia di suo marito. La donna e Suat sono d'accordo: devono assolutamente partire per l'America e impedire a Sarp di scoprire la verità sulla moglie che amava tanto.