Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, Sitki rivelerà a Halit una verità sconvolgente: "Ho visto insieme Kemal e la sua signora". L'autista sorprenderà Yildiz e Kemal in atteggiamenti intimi, consegnando al capo la prova fotografica del loro legame segreto.

Zehra pronta a sposare Kemal

Nelle prossime puntate, Zehra si sposerà nuovamente e il suo futuro marito sarà Kemal. Lei nutre dei sentimenti per lui da tempo, mentre Kemal vorrà sposarla solo per fare un dispetto a Yildiz, perché, durante il loro ultimo incontro, ha capito che la ragazza non sarà mai disposta a rinunciare al benessere economico che le dà Halit.

La scelta di Yildiz e la cerimonia interrotta

Invece, Yildiz farà la fatidica scelta e lascerà Villa Argun per stare con Kemal, ma quando giungerà a casa sua, si troverà davanti una scena inaspettata. Zehra vestita da sposa, l'ufficiale di stato civile e Halit come testimone, con quest'ultimo ancora ignaro che la moglie ha lasciato la casa (visto che non ha letto il messaggio che Yildiz gli ha inviato sul cellulare).

L'incidente di Erim e i problemi economici di Halit

Yildiz riuscirà a cavarsela con una scusa e a cancellare il messaggio sul telefono di Halit e nel frattempo il matrimonio non verrà celebrato, perché tutti, improvvisamente, saranno impegnati ad aiutare Erim, rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Risolto il problema di Erim, si dovrà pensare al matrimonio e, come sempre, sarà Halit a decidere: "Zehra, di' a Kemal che la cerimonia si terrà domani a casa nostra". Zehra ne parlerà con Kemal, ma lui sarà un po' titubante riguardo al matrimonio, visto che ha capito che Yildiz è innamorata di lui. Così, senza farsi notare, dirà a Zehra di prendere tempo per preparare la cerimonia.

Sitki scopre la verità su Kemal e Yildiz

Questa cosa non starà bene a Halit, per un motivo in particolare. La persona investita da Erim nell'incidente stradale, per non fare denuncia, ha chiesto ad Halit 100.000 lire, ma quando capirà che è veramente ricco, gliene chiederà 5.000.000. Halit non disporrà di quella somma, ma con il matrimonio tra Zehra e Kemal potrebbero ottenerla, visto il patrimonio di quest'ultimo.

Quando Halit vedrà Kemal un po' titubante, chiederà a Sitki, l'autista, di seguirlo per vedere se ha un'altra donna. La scoperta che farà Sitki, però, sarà sconvolgente, visto che lo sorprenderà con Yildiz. "Come faccio a dirlo al capo", si domanderà Sitki mentre andrà nel suo ufficio.

"Allora, ci sono novità?", chiederà Halit e Sitki non potrà che dirgli la verità: "Il signor Kemal vede un'altra donna, è sua moglie: lui e la signora Yildiz si vedono di nascosto". A conferma di ciò che ha detto, Sitki gli mostrerà una foto, lasciandolo senza parole.