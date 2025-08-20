Nell'episodio di Forbidden Fruit in onda nel pomeriggio di giovedì 21 agosto, Yildiz cercherà di sbarazzarsi di Kemal tentando di farlo passare per un ladro. Il piano, però, fallirà e l'ex marito continuerà indisturbato a lavorare come autista di Erim. Intanto, Zeynep si trasferirà per qualche giorno a casa Argun.

Yildiz tenta di incastrare Kemal per furto ma le va male

L'arrivo in casa Argun di Kemal ha destabilizzato Yildiz, la quale sarà terrorizzata all’idea che Halit scopra del loro matrimonio passato. Yildiz, pur di liberarsi dell’ex marito, cercherà di farlo licenziare, ma non sarà un’impresa facile, perché Kemal sarà già entrato nelle grazie di Halit e soprattutto di Erim, con il quale ha instaurato un bel rapporto.

Yildiz sarà sempre più sotto pressione, visto che la verità sul suo passato potrebbe venire a galla da un momento all'altro. Pur di allontanare Kemal da lei, tenterà di incastrarlo per furto. Yildiz nasconderà un braccialetto molto prezioso nell'auto di Kemal con l'intento di accusarlo di essere un ladro. Il piano non andrà come previsto, visto che Kemal, non appena troverà il bracciale, lo restituirà immediatamente alla legittima proprietaria davanti a tutta la famiglia.

Zeynep si trasferisce temporaneamente a casa Argun: anticipazioni 21 agosto

Nel corso dell'appuntamento del 21 agosto, Cem si confiderà con Alihan e gli dirà che Zeynep ha accettato di fidanzarsi ufficialmente con lui. La ragazza sarà poi costretta a lasciare per qualche giorno il suo appartamento e si trasferirà temporaneamente a Villa Argun.

Qui Zeynep si accorgerà che la felicità della sorella è continuamente minacciata, soprattutto da Zehra ed Ender. Quest'ultima, con la scusa di offrire un lavoro a Zehra, passerà del tempo a casa Argun e non perderà occasione per lanciare frecciatine a Yildiz. Dando uno sguardo alle trame successive, Zeynep confiderà a Yildiz di non essere innamorata di Cem. Lei vorrà chiarire la situazione con il neo fidanzato prima dell'evento mondano dell’azienda tessile Tasdemir, ma non troverà l'occasione per farlo.

Forbidden Fruit confermata nel palinsesto autunnale

Forbidden Fruit continuerà ad andare in onda nel pomeriggio di Canale 5 anche in autunno. A settembre, in concomitanza con il ritorno in palinsesto di Uomini e donne, la soap occuperà lo slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45, riducendo la durata delle puntate a circa mezz'ora. Nonostante ciò, i fan potranno continuare a seguire l'evoluzione delle vicende di casa Argun, che entreranno sempre più nel vivo.