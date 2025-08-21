Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Kemal sarà pronto a sposare Zehra, ma poco prima delle nozze deciderà di interrompere la relazione con parole nette: “Voglio stare solo”. Una scelta maturata dopo i contrasti con la famiglia Argun e i sentimenti mai sopiti per Yildiz, che sembrerà pronta a lasciare Halit per lui.

Kemal deciso a riconquistare Yildiz

Kemal non abbandonerà il suo obiettivo: riconquistare Yildiz. Farà di tutto per starle vicino e farle capire che sono fatti l'uno per l'altra, ma la ragazza sarà sempre più convinta che, nonostante non ci sia l'amore, sia sempre meglio stare con Halit.

Tuttavia, il suo pensiero cambierà quando il marito non farà altro che metterla da parte, soprattutto nelle questioni più importanti della famiglia.

La vacanza a Sapanca e il confronto con Halit

Sarà per questo che Yildiz sceglierà di prendersi qualche giorno di vacanza a Sapanca: vuole riflettere sul da farsi. Kemal la seguirà, convinto che sia l'occasione giusta per riconciliarsi con Yildiz, ma poco dopo arriverà anche Halit e Yildiz sceglierà di tornare a Istanbul con lui.

Deluso dall'atteggiamento della ragazza, Kemal penserà di vendicarsi sposando Zehra. Tuttavia, proprio nel momento in cui a casa sua tutto sarà pronto per le nozze, Kemal riceverà la visita di Yildiz: valigia alla mano, la ragazza gli comunicherà che è pronta a passare la vita con lui, prospettiva che cambierà quando Kemal, senza dirle nulla, aprirà la porta e le farà vedere Zehra vestita da sposa, con Halit pronto ad assistere alla cerimonia.

Quest'ultimo non sa nemmeno che la moglie l'abbia lasciato, non ha ancora letto il messaggio che lei gli ha mandato sul cellulare, al punto che Yildiz riuscirà anche a cancellarlo, quando capirà che con Kemal non ci sono speranze.

L’incidente di Erim blocca il matrimonio

A ogni modo, quel matrimonio non si celebrerà perché Erim resterà coinvolto in un incidente stradale e tutti andranno in suo soccorso.

Quando tutto si sistemerà, Zehra e Halit parleranno di celebrare il matrimonio al più presto, mentre Kemal sarà titubante, visto che Yildiz gli ha detto di essere innamorata di lui.

Kemal deciso a lasciare Zehra prima delle nozze

Kemal, però, saprà come sbarazzarsi di Zehra, ma gli capiterà un'occasione da cogliere al volo.

Halit lo farà seguire, perché vorrà scoprire se per caso ha qualche altra donna. Kemal ne parlerà con Zehra, dicendole che non se la sente di proseguire con il matrimonio, visto l'ambiente ostile che c'è nella sua famiglia. "In questo momento vorrei stare solo", dirà il ragazzo, lasciando Zehra molto delusa, visto che finalmente era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita.