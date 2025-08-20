Dopo la breve pausa estiva, la soap turca La notte nel cuore è pronta a tornare su Canale 5, sempre in prima serata. Nei prossimi episodi in onda tra qualche settimana, Sumru sarà sul punto di rivivere un incubo del suo passato: le anticipazioni raccontano, che la donna rischierà di essere abusata dal suo datore di lavoro Gurcan (Mehmet Rüzgar Tiryaki), il quale le mostrerà il suo vero volto.

Gurcan perde la vita, Tahsin occorre in aiuto di Sumru

Tutto comincerà quando Gurcan approfitterà della visita della sua dipendente Sumru a casa sua, per approfittarsi di lei.

Dopo il netto rifiuto della donna, Gurcan sarà in procinto di violentarla. Anche se Sumru riuscirà a liberarsi e a impossessarsi di un coltello per difendersi. A quel punto, mentre inseguirà la donna, Gurcan scivolerà sul pavimento, sbatterà la testa e perderà la vita.

Appena si accorgerà che l'uomo è morto, Sumru sarà terrorizzata dal pensiero di poter essere accusata di omicidio ed entrerà nel panico più totale: non saprà in che modo poter dimostrare che in realtà Gurcan è deceduto a causa di un incidente. Ad accorrere in suo aiuto ci penserà Tahsin (İlker Aksum), il quale si presenterà di corsa nell'appartamento, la metterà in salvo e farà sparire il corpo senza vita di Gurcan.

Dopo aver rinunciato a costituirsi alla polizia, Sumru si rifugerà a casa di Tahsin, per stare al sicuro e accanto ai figli Nuh (Aras Aydin) e Melek (Hafsanur Sancaktutan) nati da una violenza subita dal suo ex marito.

Successivamente, Tahsin si servirà dell’aiuto di Nuh, per nascondere il cadavere di Gurcan in un luogo isolato.

Sumru è stata assunta da Gurcan dopo essere stata cacciata di casa

Dopo essere stata ricattata dalla cognata Hikmet (Esra Dermancıoğlu), Sumru non ha potuto più mentire ai suoi cari. La donna ha rivelato ai Sansalan di essere la madre dei gemelli Nuh e Melek. In preda alla furia, Samet (Burak Sergen) ha cacciato via di casa la moglie e ha annunciato il divorzio di fronte alla stampa. A quel punto, Sumru e la madre Nihayet (Isil Yucesoy) hanno potuto contare sull’aiuto della domestica Enise (Ayşe Tunaboylu), dopo essere rimaste senza più nulla e aver trascorso la notte in una grotta.

In seguito, Sumru non è riuscita a trovare lavoro nel settore alberghiero, essendo stata screditata dal marito.

Tuttavia, proprio quando aveva perso ogni speranza, la donna è stata assunta in un negozio di tappeti di cui era cliente. A differenza degli altri titolari, il signor Gurcan è stato felice di accogliere Sumru nella sua attività, dimostrando di non temere affatto Samet, nonostante sia l’imprenditore più potente nel settore turistico della Cappadocia.