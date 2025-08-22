Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda da lunedì 25 a venerdì 29 agosto su Canale 5, rivelano che Ender chiederà a Kemal di spiare l’ex marito, ma con Defne esploderà un confronto alimentato da vecchie gelosie. Alihan, invece, tenterà di riconquistare Zeynep, ma lei lo respingerà con decisione.

Ender e Defne, scontro acceso per vecchie gelosie

Halit organizzerà una cena romantica per Yildiz, che inizierà a dubitare delle sue intenzioni e del fatto che possa avere una relazione extraconiugale con Defne. Ender chiederà aiuto a Kemal per tenere d’occhio l’ex marito, ma con Defne esplode un conflitto alimentato da vecchie gelosie.

Ender organizzerà poi un incontro tra Zehra e Osman per un suo tornaconto personale. Il piano verrà scoperto da Halit, che costringerà la figlia a interrompere i rapporti con il nuovo pretendente.

Emir chiederà un lavoro ad Alihan, che lo assumerà imponendogli regole molto rigide. Il ragazzo rimarrà affascinato da Lila, ma Zeynep e Caner gli diranno che, secondo loro, sarebbe una storia impossibile. Caner, invece, si avvicinerà a Zeynep.

Alihan prova a riconquistare Zeynep ma lei lo rifiuta

Zerrin avviserà Zeynep dell'instabilità emotiva di Alihan. Allo stesso tempo, quest'ultimo proverà a riconquistare il cuore della sua ex fidanzata, ma lei non vorrà saperne.

Defne, invece, tramerà alle spalle di Yildiz, rivelando a Halit che usa la sua carta di credito per sottrargli del denaro.

I coniugi Argun avranno un acceso confronto con gravi conseguenze: Halit abbandonerà la villa per trasferirsi in albergo, dove sarà raggiunto da Ender, con la quale passerà una notte di passione. Intanto, Yildiz sarà sempre più disperata, ma decisa a dimostrare la sua indipendenza. Kemal farà in modo che trovi un lavoro nonostante il disappunto di Halit.

Alihan ha baciato con passione Zeynep

Negli appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine agosto su Canale 5, Halit è diventato geloso delle attenzioni rivolte da Bulent a Ender. Quest'ultima ha approfittato di questa situazione per tornare tra le braccia dell'ex marito. Tuttavia, l'uomo l'ha respinta, dicendole che è stato un errore trascorrere la notte con lei visto che è innamorato di Yildiz.

Zeynep ha confidato a Yildiz di non amare Cem e di aver intenzione di lasciarlo prima dell'evento promozionale dell'azienda tessile di Alihan. Quest'ultimo ha seguito l'ex fidanzata in bagno dove l'ha baciata con passione.