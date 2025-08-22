Le anticipazioni sui prossimi episodi della soap turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) rivelano che, finalmente, dopo tanti anni, Alihan Taşdemir (Onur Tuna) scoprirà la verità sulla fine del matrimonio dei suoi genitori: una verità che si rivelerà devastante. L’imprenditore dichiarerà immediatamente guerra al ricco e potente uomo d’affari Halit Argun (Talat Bulut), non appena verrà a conoscenza che era lui l’amante di sua madre.

Alihan su tutte le furie a causa di Halit

Il giorno del diciassettesimo compleanno di Erim (İlber Uygar Kaboğlu), Halit riceverà la visita improvvisa di Alihan nel suo ufficio.

Appena il facoltoso imprenditore gli farà vedere l’orologio di famiglia che ha deciso di regalare al figlio minore, Alihan si ricorderà che è lo stesso che apparteneva all'amante di sua madre.

Alihan andrà su tutte le furie e sarà determinato a vendicarsi di Halit, sia per la tresca clandestina intrapresa con la sua defunta madre e sia per aver sposato sua sorella Zerrin (Nilgün Türksever) in passato. Tuttavia, l’uomo deciderà di non dire niente alla sua promessa sposa Zeynep (Sevda Erginci), nonostante lei si accorgerà subito del suo cambio di atteggiamento.

Alihan fa recapitare un pacco in forma anonima a Ender

A quel punto, Alihan si confiderà con il suo fidato amico e socio di lavoro Hakan (Ahmet Kayakesen), al quale rivelerà il suo piano: l'obiettivo sarà quello di mandare in crisi economica Halit, servendosi della complicità di Ender (Şevval Sam).

Ben presto, metterà in atto la sua vendetta: in particolare, Alihan farà recapitare a Ender un pacco in forma anonima, contenente delle fotografie compromettenti su Yildiz (Eda Ece), la nuova moglie di Halit. Dopo aver intuito lo zampino di Alihan nella faccenda, Ender gli chiederà delle spiegazioni.

Riepilogo delle puntate precedenti: gli attacchi di panico di Alihan

Nelle puntate già trasmesse su Canale 5, i telespettatori hanno scoperto la ragione per cui Alihan soffre spesso di attacchi di panico. Precisamente, parlando con il suo terapeuta, Alihan si è aperto, raccontando che il tradimento di sua madre ha lasciato un segno profondo nella sua vita, per aver influenzato il suo modo di vivere le relazioni.

A causa di questo trauma infantile, con il passare degli anni, Alihan è arrivato a credere che l’amore causi soltanto dolore, proprio per questo motivo non si è mai fidanzato in maniera ufficiale. Dopo aver interrotto la sua frequentazione con Lal, l’uomo si è gettato tra le braccia della sua assistente Zeynep. Proprio quando tutto sembrava andare per il meglio, Alihan ha messo fine alla storia d’amore con la fidanzata, spezzandole il cuore, dopo aver ripensato all’infedeltà della madre.