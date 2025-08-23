Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, l’imminente matrimonio tra Zehra e Kemal scatenerà i tentativi di sabotaggio di Yildiz ed Ender, decise a impedirlo. Dopo vari piani falliti, dalle foto compromettenti di Zehra ubriaca al presunto tradimento orchestrato con Bircan, le due donne capiranno di dover unire le forze. Da alleate, metteranno a punto una nuova strategia per separare definitivamente la coppia.

Il matrimonio tra Zehra e Kemal e l’incidente di Erim

A breve, Kemal, l'ex marito di Yildiz, sarà pronto per sposare Zehra. Si tratterà di un matrimonio basato sull'amore?

Assolutamente no. Lui vorrà solamente fare un dispetto all'ex moglie. Tuttavia, questo matrimonio, almeno inizialmente, non andrà in porto. Poco prima della cerimonia, Erim resterà coinvolto in un incidente stradale, facendo saltare i piani alla sorella.

I primi tentativi di Ender e Yildiz per dividere la coppia

Mentre Zehra e Kemal penseranno a organizzare le nozze, ci saranno due persone che vorranno separarle: Yildiz ed Ender. Entrambe, separatamente, penseranno a un modo per dividerli e la prima ad agire sarà Ender.

Ender conosce molto bene Zehra e il suo punto debole: l'alcol. Così, la inviterà a una festa e inizierà a farla bere più del dovuto. Dopodiché, chiamerà un noto modello, Murat e gli chiederà di accompagnare Zehra a casa.

Appena i due usciranno dal locale, verranno assaliti dai paparazzi. In poco tempo, inizieranno a circolare le foto di Zehra, visibilmente ubriaca, abbracciata a questo modello. L'ennesima vergogna per Halit, però, a quanto pare, non intaccherà il rapporto tra Zehra e Kemal. Successivamente sarà la volta di Yildiz.

Il piano di Yildiz con Bircan e le false prove di tradimento

Per far cedere Kemal, chiamerà da Bursa, la loro città d'origine, un'amica in comune, una certa Bircan, che è solita provarci con qualsiasi ragazzo le capiti a tiro. Yildiz organizzerà una serata con diversi suoi amici e riuscirò a scattare delle foto in atteggiamenti intimi tra Kemal e Bircan.

Yildiz farà vedere quelle immagini a Zehra, che correrà subito Kemal per chiedergli spiegazioni, ma lui riuscirà a giustificarsi e anche questa volta il legame non verrà intaccato.

L’alleanza tra Yildiz ed Ender contro Kemal

I piani di entrambe si riveleranno un fiasco e, alla fine, Yildiz ed Ender si troveranno costrette ad allearsi. "L’uomo che abbiamo di fronte – Kemal – ha un’intelligenza troppo grande per poter essere sottovalutata. Da sole sembra impossibile ottenere ciò che vogliamo. In poche parole, dobbiamo unire le forze. Ricorda: un nemico intelligente è sempre meglio di un amico sciocco", dirà Ender guardando Yildiz con furbizia.

"Per la prima volta siamo dalla stessa parte", risponderà Yildiz e chissà che cosa avranno in mente le due per separarli.