Variazione di palinsesto per Forbidden Fruit da lunedì 22 settembre. La durata della soap turca sarà ridotta per fare spazio al ritorno di Uomini e donne, il talk show di Maria De Filippi.

Le puntate non avranno più una durata complessiva di un’ora, ma saranno limitate a circa 30 minuti al giorno.

Variazione palinsesto per Forbidden Fruit: la soap ridotta dal 22 settembre

L'appuntamento con Forbidden Fruit proseguirà su Canale 5 per tutta la stagione autunnale: dato l'elevato numero di episodi previsti, la serie non verrà sospesa e andrà avanti almeno per tutto il 2026 con gli episodi inediti.

Da lunedì 22 settembre, però, ci sarà il primo cambio di programmazione per la soap turca, complice il ritorno di Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, riprenderà la sua regolare messa in onda nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:05, togliendo spazio alle vicende di Yildiz e Zeynep.

Mediaset riduce Forbidden Fruit a 30 minuti al giorno

Le nuove puntate di Forbidden Fruit saranno trasmesse dalle 14:15 alle 14:45: 30 minuti al giorno e non più un'ora come è accaduto per tutta la stagione estiva.

Questa sarà la nuova collocazione nel daytime feriale di Canale 5, anche se dal 6 settembre ci sarà un'altra importante novità legata alla programmazione della soap, pronta a debuttare anche nel fine settimana.

Come è già accaduto in precedenza con Tradimento, anche questa serie sarà trasmessa al sabato e alla domenica pomeriggio.

Le puntate avranno la durata di un'ora, dalle 14:30 alle 15:30, ma non si esclude che potrebbero arrivare a due ore per trainare al meglio il ritorno di Verissimo, il talk show del weekend di Canale 5 condotto con successo da Silvia Toffanin.

La rottura tra Alihan e Zeynep nei prossimi episodi della soap opera

In attesa di questa variazione di palinsesto, le anticipazioni dei prossimi episodi di Forbidden Fruit rivelano che ci sarà spazio per la rottura definitiva tra Alihan e Zeynep.

La ragazza deciderà di chiudere la relazione con il suo compagno dopo aver scoperto del suo matrimonio segreto con Ender, messo in scena per fare un dispetto a Halit.

Zeynep non riuscirà più a guardarlo con gli stessi occhi e, soprattutto, non riuscirà più a fidarsi di lui, tanto da decidere di chiudere definitivamente questa relazione e dare una svolta importante alla sua vita, accettando il corteggiamento di Dundar.