Cambio programmazione per Forbidden Fruit nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal prossimo sabato 6 settembre.

Dopo il buon successo di ascolti registrato nel corso di queste settimane estive, la soap opera turca si appresta ad approdare anche nel fine settimana della rete ammiraglia Mediaset con puntate inedite.

Nel weekend, infatti, andranno in onda degli episodi di un'ora della soap seguiti poi da un film sentimentale del ciclo Rosamunde Pilcher.

Come cambia la programmazione di Forbidden Fruit su Canale 5

È tempo di promozione per la soap opera Forbidden Fruit che, in queste settimane di messa in onda estive su Canale 5, ha saputo conquistare e intercettare il gradimento di una vasta fetta di spettatori.

Gli ascolti della serie sono cresciuti giorno dopo giorno, al punto da arrivare a sfiorare la soglia dei 2 milioni di spettatori in piena estate con picchi del 22% di share.

Ulteriori variazioni di palinsesto, però, sono in arrivo a partire dal prossimo 6 settembre giorno in cui la soap con protagonisti Yildiz e Zeynep si appresterà a sbarcare anche nel daytime del fine settimana Mediaset con nuovi episodi in prima visione assoluta.

Dal 6 settembre la soap Forbidden Fruit anche nel weekend

A partire da sabato 6 settembre, il daytime pomeridiano subirà delle variazioni e subito dopo il consueto appuntamento con Beautiful, alle 14:30 circa sarà trasmessa una nuova puntata di Forbidden Fruit, della durata di un'ora.

La serie tuca andrà avanti fino alle 15:30 circa, dopodiché ci sarà un film sentimentale e a seguire alle 17:50 sarà trasmesso un nuovo episodio della serie Innocence, che si avvia verso le battute conclusive.

Anche di domenica pomeriggio, dal 7 settembre, è in programma un nuovo episodio di Forbidden Fruit sempre dalle 14:30 circa.

Dalla settimana successiva, invece, alle 16:30 ci sarà spazio per il ritorno del talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin e non si esclude che possa esserci un doppio episodio della soap per trainare al meglio il programma.

La rottura tra Alihan e Zeynep nei prossimi episodi della soap

Intanto, le anticipazioni turche dei nuovi episodi di Forbidden Fruit rivelano che ci sarà spazio per la rottura tra Alihan e Zeynep.

Dopo che la donna scoprirà delle nozze segrete del suo amato con Ender, deciderà di non perdonarlo e non sarà disposta a tornare indietro sui suoi passi.

Zeynep manderà all'aria le nozze che avevano programmato e si dirà pronta a voltare pagina definitivamente, finendo per spezzare il cuore di Alihan. Intanto Dundar comincerà a corteggiare la donna e, ben presto, tra i due nascerà un feeling speciale che li porterà a innamorarsi.