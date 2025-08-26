Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano una possibile svolta nel caso dell’omicidio di Serdar. Nelle puntate disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 1 a venerdì 5 settembre, Parla confesserà a Ceylin di essere l’autrice del delitto. Per proteggerla, Mert si assumerà la responsabilità dell’omicidio. Nel frattempo, Aylin chiederà alla sorella di mantenere il riserbo sulla vicenda. Le indagini proseguiranno per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Parla confessa a Ceylin di avere ucciso Serdar

Eren verrà a conoscenza dei risultati delle analisi della scientifica sul luogo dell’omicidio di Serdar Denzi.

L’ispettore apprenderà alcuni dettagli rilevanti: non è stata rinvenuta alcuna arma, manca la pala e non ci sono tracce né di bossoli né del proiettile che ha ferito Osman. In un primo momento, Eren deciderà di mentire a Ilgaz, ma le anticipazioni di Segreti di famiglia non rivelano le ragioni che lo spingeranno a omettere queste informazioni al procuratore. Parallelamente, Ceylin sarà impegnata nella difesa di Arda e riceverà una sconvolgente confessione della nipote Parla: è stata lei a uccidere Serdar.

Parla spiega il motivo che l'ha portata a uccidere Serdar

Ceylin ascolterà da Parla tutti i dettagli relativi all’omicidio di Serdar. L’adolescente confesserà alla zia le motivazioni del gesto, compiuto per proteggere Cinar e salvarlo da Serdar.

Tuttavia, ci sarà un colpo di scena: Mert si assumerà la responsabilità della morte del ragazzo, dichiarandosi colpevole per evitare che Parla fosse accusata. Aylin chiederà a Ceylin di mantenere il segreto sulla vicenda. Le indagini proseguiranno e, a seguito della confessione di Mert, si concentreranno sull’automobile del nonno di Ilgaz. La scientifica troverà tracce di sangue nel bagagliaio dell’auto di Mert, confermando che appartengono a Serdar. Mentre Aylin sarà in ansia per sua figlia, il giudice convaliderà l’arresto di Mert, che finirà in carcere dopo essersi autoaccusato dell’omicidio. Parla, sopraffatta dai sensi di colpa, sarà distrutta.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Serdar è stato ucciso

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, il corpo di Serdar è stato ritrovato in una discarica. Poco prima della sua morte, Cinar era riuscito a rintracciarlo e a sequestrarlo, contattando poi Gul per chiedere cosa fare con l’assassino di suo padre Zafer. Nel frattempo, la famiglia Erguvan, a eccezione di Ceylin, e i membri della famiglia Kaya, tranne Ilgaz, si sono recati nel luogo indicato da Cinar per affrontare Serdar e regolare i conti.