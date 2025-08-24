La nuova edizione del Grande Fratello è pronta a tornare su Canale 5 e, rispetto allo scorso anno, porterà con sé diverse novità. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, il reality sarebbe intenzionato a tornare alle origini con un regolamento più rigido: niente televoto sul web ma soltanto tramite sms. Inoltre, in caso di espulsione per violazione delle regole, i concorrenti non faranno più il loro ingresso in studio.

Numerosi i cambiamenti nel GF di Simona Ventura

Dopo diverse edizioni condotte da Alfonso Signorini, il Grande Fratello è pronto a tornare sul piccolo schermo con Simona Ventura alla conduzione.

Secondo le informazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, i telespettatori assisteranno a diverse novità. “Il regolamento sarà molto rigido”, ha anticipato. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il televoto: non sarà più possibile votare via web, ma soltanto tramite sms, come già accaduto per L’Isola dei Famosi e per The Couple.

Inoltre, in caso di espulsione di un concorrente per violazione del regolamento, l’ex gieffino non passerà più dallo studio ma verrà eliminato direttamente.

Un’altra novità riguarda lo “spazio social”: non sarà più presente una postazione in studio, così da evitare che i concorrenti ricevano indirettamente indicazioni su quanto accade all’esterno della casa più spiata d’Italia.

Infine, non sono previsti ingressi in corsa né contatti diretti con l’esterno: le sorprese per i concorrenti arriveranno soltanto tramite videomessaggi o lettere, mantenendo così intatta l’atmosfera di isolamento che contraddistingue il reality.

I motivi del nuovo regolamento

Gli autori hanno deciso di modificare il regolamento del GF per evitare di ripetere quanto accaduto nelle precedenti edizioni.

Il reality, essendo un programma molto seguito, ha attirato anche l’attenzione di telespettatori non residenti in Italia. Per riuscire a votare il proprio beniamino, molti di loro ricorrevano a siti specializzati che permettevano di creare indirizzi e-mail con dominio valido in Italia. In questo modo potevano aggirare i limiti del televoto via web e influenzarne l’esito.

Con l’introduzione del voto esclusivamente tramite SMS questo stratagemma non è più possibile.

L'ex fidanzata di Olly pronta a diventare concorrente

Intanto, Gabriele Parpiglia ha svelato il nome della prima possibile concorrente del prossimo GF.

Secondo quanto riportato dal giornalista, inizialmente si era parlato di una ragazza proveniente dalla Spagna e totalmente sconosciuta sui social. Ora si apprende che la scelta sarebbe ricaduta su Angela Fernandez, ex fidanzata di Olly, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Angela lavora come hostess in un hotel di Milano e non ha mai avuto esperienze televisive, motivo per cui la sua partecipazione al reality potrebbe rappresentare per lei un vero debutto nel mondo dello spettacolo.