In questi giorni è stata pubblicata un'intervista che Alfonso D'Apice ha concesso a Lorenzo Pugnaloni per il settimanale Mio, e una delle dichiarazioni che ha colpito di più i fan del Grande Fratello è stata quella sulla coppia formata da Javier Martinez ed Helena Prestes. Anche se nella casa non è mai andato d'accordo con la modella, oggi il giovane ha deciso di esporsi per invitare gli hater a smetterla di criticare sia lei che il suo amico per qualsiasi cosa fanno o dicono.

Il pensiero sulle critiche che arrivano dai social

Da giorni sul web si parla della presa di posizione di alcuni concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello nei confronti degli hater: Helena, Mariavittoria, Javier e Tommaso sono solo alcuni degli ex inquilini che hanno scelto di non passare sopra alle offese che ricevono da mesi sui social e non solo.

Quelli che all'interno della casa erano stati ribattezzati gli Helevier, in particolare, continuano ad essere oggetto di pungenti critiche da parte di chi non apprezza la loro relazione e che magari avrebbe preferito vederli in coppia con altre persone.

A sorpresa, Alfonso D'Apice ha deciso di schierarsi dalla parte di Martinez e di Prestes in un'intervista che ha rilasciato di recente.

Quando gli è stato chiesto di commentare il controverso rapporto che Helena e Javier hanno con parte degli utenti dei social, il ragazzo ha risposto: "Lui è un mio amico, lasciateli vivere in pace".

Sono parole inaspettate quelle che ha pronunciato il giovane soprattutto a fronte dei tanti scontri che ha avuto con la modella tra le mura più spiate d'Italia.

Il commento sulle dinamiche dell'ultima stagione

Alfonso si è sbilanciato anche sui cambiamenti che la rete avrebbe deciso di apportare al Grande Fratello dopo l'ultima stagione, ovvero una serie di novità che dovrebbero riportare il reality alle origini.

"Per me è necessario. Si vedeva verso che direzione si stava andando. Invece di valorizzare i concorrenti, si tendeva a metterli in discussione e a evidenziare il lato peggiore", ha dichiarato D'Apice in questi giorni.

Amore a gonfie vele con Chiara

Nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello si sono formate diverse coppie, ma non tutte sono riuscite a superare l'impatto con la realtà e gli impegni della vita quotidiana.

Amanda e Iago si sono lasciati di recente, mentre Shaila e Lorenzo si sono detti addio ancora prima della fine del programma.

Le storie d'amore che procedono a gonfie vele, invece, sono quella tra Mariavittoria e Tommaso (poco social, ma di sostanza), tra Helena e Javier (che attualmente sono insieme a New York), e tra Chiara e Alfonso (sempre più uniti e complici).