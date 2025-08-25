Nelle nuove puntate della seconda stagione di Forbidden Fruit, Kemal correrà a Sapanca per stare accanto a Yildiz, ma la ragazza sceglierà di restare con Halit. Respinto dall’ex, l’uomo deciderà di vendicarsi e chiederà a Zehra di sposarlo. Da quel momento scatterà un piano calcolato, culminato con il pensiero minaccioso rivolto a Yildiz: “Ti pentirai”.

Kemal deluso da Yildiz dopo la crisi con Halit

Kemal correrà subito da Yildiz quando scoprirà che si trova a Sapanca dopo una crisi con Halit. Saranno insieme in albergo, fino a quando giungerà Halit e la ragazza gli dirà che, nonostante tutto, preferisce stare con Halit.

Kemal, così, passerà alla sua vendetta: vorrà farle capire che lui è più furbo di lei, così si attiverà per mettere in atto la sua vendetta.

La proposta di matrimonio a Zehra e l’arrivo di Yildiz

Kemal capirà che Zehra sente qualcosa per lei, così le chiederà di diventare sua moglie. Organizzerà la cerimonia a casa sua, alla quale parteciperà solo Halit, ma, proprio in quel momento, arriverà Yildiz, che le confesserà la sua intenzione di lasciare Halit per stare con lui.

Il piano di Yildiz ed Ender per incastrare Kemal

Alcuni problemi familiari porteranno alla non celebrazione del matrimonio, almeno temporaneamente, e Yildiz si arrabbierà con lui, al punto che metterà in atto la sua vendetta: separare Kemal da Zehra.

Per l'occasione, si alleerà inaspettatamente con Ender e le due decideranno di usare Irem e di farla passare per l'amante di Kemal.

Sarà proprio Yildiz a spedire la cugina a casa di Kemal con la scusa di prenderle una collana. Erim non sarà molto d'accordo ad aiutare Yildiz, ma, alla fine, andrà da Kemal, dove succederà il finimondo.

Zehra affronta Kemal

Stuzzicata da Ender, Zehra andrà a casa di Kemal e lo troverà insieme a Irem. Gli farà una scenata di gelosia, minacciando di lasciarlo, ma Kemal riuscirà a farla calmare e a farla ragionare, facendogli capire che dietro questa storia c'è lo zampino di Yildiz e che non devono rinunciare al loro matrimonio per tutti i piani messi in atto dalla sua ex.

Le nozze segrete e la vendetta finale di Kemal

Kemal e Zehra si stringeranno in un lungo abbraccio, ma nella mente di lui riaffioreranno tutte le delusioni che Yildiz gli ha rifilato. "Ti pentirai di ciò che mi hai fatto", penserà Kemal, mettendo in atto la mossa più diabolica che Yildiz sicuramente non si aspetterà, visto che, insieme a Zehra, deciderà di sposarsi in gran segreto.

Dopo il matrimonio, l'attenderanno a casa per darle la "bella" notizia. Kemal sarà soddisfatto della mossa compiuta, mentre a Yildiz non resterà che leccarsi le ferite e stare al fianco di Halit.