I fan del Grande Fratello lo sospettavano da un po' che tra Amanda Lecciso e Iago Garcia ci fosse "maretta", ma in queste ore è stata lei stessa a confermarlo in un'intervista che ha rilasciato a Nuovo Tv. L'ex concorrente, infatti, ha annunciato la fine della sua storia con l'attore sia per la lontananza che per i mille impegni di lavoro di entrambi. La relaziona tra i due, dunque, è durata pochi mesi e si è conclusa senza alcun rancore.

Le parole di Amanda sul legame con Iago

Amanda e Iago si sono lasciati: è questa la notizia che è trapelata da un'intervista che la concorrente del Grande Fratello ha rilasciato di recente.

I fan più attenti avevano notato che i due non si facevano più vedere insieme, e nelle ultime settimane si erano intensificate le voci che li volevano in crisi o addirittura già ex.

La donna ha scelto di esporsi confermando che la storia con l'attore è finita, ma ci ha tenuto a precisare che tra loro sono rimasti affetto e stima.

"La nostra relazione non ha retto alla distanza e ai mille impegni. Io sono in Puglia e lui vive in Spagna", ha affermato Lecciso in questi giorni.

Amanda ha anche sottolineato che con Iago è rimasta una bella amicizia e che tra loro non c'è nessun rancore dopo la rottura.

Il sentimento nato dopo il programma

La relazione tra Amanda e Iago non è cominciata all'interno della casa del Grande Fratello, ma solo quando entrambi sono stati eliminati dal gioco.

Per settimane i due hanno postato foto e video che facevano pensare ad un flirt in corso, poi lo hanno confermato in diverse interviste che hanno rilasciato sia ai giornali che in televisione (soprattutto nel programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, dove sono stati ospiti più volte).

L'attore spagnolo è stato spesso in Puglia e ha conosciuto la famiglia Lecciso, che l'ha accolto benissimo sin dal primo giorno.

L'idillio, però, è già finito e i motivi sarebbero la lontananza e i tanti impegni di lavoro che li avrebbero portati a prendere la decisione di rimanere amici.

Le altre coppie dell'ultima edizione

Dopo Shaila e Lorenzo, anche Amanda e Iago si sono detti addio: salgono a due, dunque, i rapporti che sono terminati fuori dalla casa del Grande Fratello e che hanno appassionato il pubblico di Canale 5 per mesi.

Le altre coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, invece, per ora sono ancora unite: Helena e Javier sono innamoratissimi e di recente sono partiti per New York insieme, Mariavittoria e Tommaso si mostrano poco sui social ma sono sempre più complici, e lo stesso vale per Chiara e Alfonso che stanno vivendo la loro prima estate da fidanzati tra Trento e Napoli.