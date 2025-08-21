Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, Amanda Lecciso ha confermato le voci di addio con Iago Garcia: "La relazione non ha retto alla distanza". Sulla base di quanto dichiarato la diretta interessata ha spiegato che gli impegni professionali non permettevano ai due di vivere la quotidianità visto che lei abita in Puglia mentre lui in Spagna. Tuttavia la 36enne ha precisato che, tra lei e l'attore, è rimasto un ottimo rapporto.

Amanda Lecciso ha riferito che, durante il Grande Fratello, tra lei e Iago Garcia non c'era alcun rapporto, tanto che, durante le nomination del reality show, si sono nominati a vicenda diverse volte. Terminato il programma, però, qualcosa è cambiato, tanto che è nato quel feeling che ha portato al primo bacio: "Io lo guardavo, lui mi guardava e abbiamo iniziato a parlare". La 36enne pugliese ha rivelato che, quando ha presentato l'attore de Il Segreto ai suoi due figli, è avvenuto tutto in modo naturale: "Quando l'hanno visto, l'hanno abbracciato come fosse uno di famiglia".

Il percorso all'interno della casa del GF

Nella casa del Grande Fratello, il rapporto tra Iago Garcia e Amanda Lecciso non era certo ottimale, tanto che i due si sono anche nominati a vicenda in diverse occasioni.

Mentre la 36enne è riuscita ad andare avanti nel gioco, l'attore iberico è stato eliminato quasi subito, salvo poi rientrare in casa grazie al ripescaggio.

In seguito al ritorno di Garcia nella casa più spiata d'Italia, tra Iago e Amanda c'è stato un avvicinamento ma nulla che lasciasse pensare all'inizio di una relazione.

Utenti scettici sugli 'Amago'

Su X, diversi utenti hanno commentato in modo scettico la fine della relazione degli "Amago".

Un utente ha scritto: "Cioè Iago e Amanda si sono lasciati quando sono finite le ospitate televisive da Caterina Balivo?".

Un altro invece ha compreso le motivazione della rottura: "Letteralmente gli Amago sono stati onesti perché il problema della distanza l’avevo predetto da tempo, non stiamo parlando di città italiane ma di due nazioni diverse. Resta un bel capitolo inaspettato". Tra gli utenti c'è chi ha fatto un paragone con le altre coppie nate durante il GF: "Nel mondo reale Amanda e Iago sono durati più degli Shailenzo". Un altro utente ha commentato: "Purtroppo la storia degli Amago è finita, ma l'amicizia resta, questo è già tanto".