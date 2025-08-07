Le trame delle nuove puntate di If you love in programma da lunedì 11 a giovedì 14 agosto su Canale 5 raccontano che Ates (Kerem Bursin) assumerà Bige al posto di Fusun alla casa di moda. L'uomo prenderà poi parte alla presentazione di una nuova creazione dove si scambierà un bacio appassionato con Leyla .

Ates assume Bige alla casa di moda

Ates monterà una tenda in giardino dove riporre tutti gli oggetti e i mobili a cui i bambini sono affezionati. L'uomo poi restituirà il ciondolo a forma di farfalla a Leyla.

Fusun, intanto, confiderà ad Ilgaz che c'è la necessità di liberarsi di Leyla per poter allontanare Ates dalla tenuta.

La donna, a questo punto, approfitterà della momentanea assenza della babysitter per far finta che Berit sia stata sequestrata.

Successivamente Leyla chiederà ad Ates di riassumerla nell'azienda ma l'incontro non porterà a nulla di fatto. Il protagonista scoprirà poi che Fusun aveva corrotto il personale dell'azienda mentre sua zia aveva finto il rapimento di Berit. I problemi di Ates saranno destinati ad aumentare quando apprenderà che un importante accordo sta rischiando di saltare a causa di alcuni problemi legati alla nuova linea di moda. Gli acquirenti accetteranno di attendere altri quattro giorni per chiudere la trattativa. Leyla offrirà sostegno ad Ates quando accuserà un attacco di panico.

Ates e Leyla si scambiano un bacio

Intanto, la famiglia Arcali sarà in fermento per una grande festa dove verrà annunciata l'ultima creazione, ovvero un elegante vestito verde. Ates vorrà che Leyla indossi l'abito, scatenando pareri contrastanti. Sarà qui che i due si scambieranno un bacio appassionato. Il giorno dopo, Leyla si sveglierà felice mentre Ates dimostrerà di non avere ricordi di quanto successo alla festa. Nel frattempo, il direttore dell'hotel giungerà alla tenuta per recapitare al protagonista una busta contenente il nome falso usato da Leyla durante il loro primo incontro.

Leyla ha temuto che Ates la cacciasse dalla tenuta per le sue bugie

Nel frattempo, nelle ultime puntate di If you love andate in onda ad inizio agosto su Canale 5, Ilter è apparso felice per il ritorno di Ates, a differenza di Ilgaz.

Quest'ultimo ha impedito ai fratelli più piccoli di uscire dalla propria camera. Leyla, invece, ha temuto che Ates potesse cacciarla dalla tenuta dopo aver scoperto che ha mentito sulla sua professione.

Intanto, una banda di truffatori guidata da Yakub ha preso alloggio in un posto sicuro. Onur è apparso in ansia per Leyla. Meryem ha deciso di tenere la bocca chiusa nonostante sia a conoscenza del nascondiglio della ragazza.

Umut, invece, è apparso molto preoccupato per il proprio futuro.