Cambio programmazione sulle reti Mediaset nella settimana che va dall'11 al 15 agosto 2025 con una serie di novità che riguarderanno in primis la fascia del daytime pomeridiano.
Per Io sono Farah, nonostante il recente debutto su Canale 5, si assisterà già a una settimana di stop: la soap risulta sospesa nella settimana centrale di Ferragosto.
Situazione differente per If you love, l'altra soap turca del primo pomeriggio che andrà in onda con un doppio episodio quotidiano su Canale 5.
Io sono Farah sospesa in daytime: cambio programmazione Mediaset 11-15 agosto
Per la rete ammiraglia del Biscione sono in arrivo una nuova serie di variazioni legate alla programmazione del pomeriggio nella settimana che va dall'11 al 15 agosto.
Dal prossimo lunedì, infatti, alle 16:15 risulta sospesa la messa in onda di Io sono Farah, la nuova soap del pomeriggio con protagonista Demet Ozdemir, che sta appassionando una vasta fetta di spettatori.
Nonostante il debutto a fine luglio e l'intenzione di trasmetterla per ridurre la durata di Forbidden Fruit e La forza di una donna, alla fine la nuova soap osserverà una settimana di pausa dalla programmazione del pomeriggio.
If you love raddoppia nel daytime pomeridiano Mediaset
Al momento, però, non si sa ancora se le nuove puntate di Io sono Farah torneranno in onda da lunedì 18 agosto oppure se bisognerà attendere il 25 agosto per vederla nuovamente in onda su Canale 5.
Il cambio programmazione Mediaset dall'11 al 15 agosto, inoltre, interesserà anche l'appuntamento con If you love, la nuova serie del primo pomeriggio che ha debuttato registrando ottimi ascolti e punte del 22% di share.
Per far fronte alla sospensione della serie turca con Demet Ozdemir, Mediaset punterà sul raddoppio di If you love: la soap andrà in onda dalle 15:15 alle 17:15 circa ma, nella giornata del 15 agosto, non verrà trasmessa su Canale 5.
Nella giornata di Ferragosto si fermerà anche l'appuntamento con Forbidden Fruit: entrambe le due soap torneranno in onda da lunedì 18 agosto in daytime.
Mediaset festeggia per gli ottimi ascolti registrati dalle soap turche pomeridiane
Questa estate Mediaset sta dominando la scena Auditel del pomeriggio proprio grazie agli ottimi ascolti registrati dalle serie turche.
Tra le più seguite spicca La forza di una donna che, nello slot orario delle 17:15, riesce a catturare l'attenzione di oltre 1,7 milioni di spettatori spettatori al giorno, arrivando anche al 24% di share.
Ottimo riscontro anche per Io sono Farah che, fin dalle prime puntate di messa in onda, ha registrato ascolti estremamente positivi arrivando a sfiorare anche il 26% di share su Canale 5.