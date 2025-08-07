I fan di Amici se lo chiedevano da tempo se Marisol e Petit erano ancora una coppia oppure no, e in queste ore è arrivata la risposta della ragazza. Sotto all'ultimo post che ha caricato su Instagram, infatti, l'ex allieva si è imbattuta nella domanda di chi voleva sapere di più sulla storia d'amore con il cantante; la giovane, senza girarci troppo intorno, ha annunciato la rottura e poi ha precisato che con l'ex ha mantenuto un rapporto d'affetto e di stima.

La conferma dell'addio sui social

Petit e Marisol non si facevano vedere insieme da tempo, e questo aveva portato molti loro fan a ipotizzare una crisi o un addio definitivo tra i due.

Oggi, 7 agosto, è stata la danzatrice a fare chiarezza sulla sua vita sentimentale rispondendo ad un follower che su Instagram le ha chiesto: "Con Petit è finita?".

Dopo mesi di silenzio, l'ex "pupilla" della maestra Alessandra Celentano ha deciso di sbilanciarsi sul suo privato scrivendo sui social: "Non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene".

A quasi due anni dal loro primo incontro nella scuola di Amici, i due ragazzi hanno deciso di lasciarsi ma mantenendo un rapporto di stima e di affetto sinceri.

Il ritorno di fiamma tra Nunzio e Cosmary

In questi giorni sul web si è parlato molto anche di altri due ex allievi di Amici, che a differenza di Petit e Marisol hanno deciso di darsi un'altra chance.

A quasi un anno di distanza dalla rottura, Nunzio e Cosmary sono usciti allo scoperto e hanno confermato i rumor che circolavano in queste settimane su un loro ritorno di fiamma.

I due ballerini hanno postato su Instagram un romantico video in cui si scambiano baci e altre tenerezze al mare, ed è questo il modo che hanno scelto per annunciare che sono di nuovo una coppia.

L'amore sbocciato nella scuola

Ogni anno nella scuola di Amici nascono molti amori, ma non sempre questi legami riescono a durare nel tempo.

Petit e Marisol si sono fidanzati all'inizio di un'edizione che è andata in onda due anni fa, quella che è stata vinta da Sarah. La relazione tra i due ragazzi, dunque, è durata fino a qualche mese fa, e i fan sono stati i primi ad accorgersi che c'era qualcosa che non andava non vedendoli più insieme né sui social né in pubblico.

Il legame tra Nunzio e Cosmary, invece, è nato fuori dalla casetta che ospita tutti gli allievi del talent: i due si sono conosciuti partecipando al programma di Canale 5, ma sono diventati una coppia solo dopo che lei ha chiuso la relazione con un altro alunno di quell'edizione, Alex Wyse.

Al rientro dalla breve esperienza da naufrago all'Isola dei famosi, dunque, il ballerino di latinoamericano si è riavvicinato alla sua storica ex.