Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un problema di salute per la signora Puglisi. Nelle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 settembre alle ore 16 su Rai 1, i coniugi Amato organizzeranno il battesimo del piccolo Andrea, scegliendo Concetta come madrina del loro primo figlio. Tuttavia, all’ultimo momento, Elvira si troverà in difficoltà a causa della sarta, che si ammalerà, rendendo necessario individuare un’altra madrina per il bambino. Nel frattempo, ci saranno novità nel negozio di Marcello con l’arrivo del nuovo magazziniere, Fulvio Rinaldi.

Concetta si ammala e non può essere la madrina di Andrea

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore inizierà l’8 settembre e, nei primi episodi, ampio spazio sarà dedicato all’organizzazione del battesimo di Andrea Amato. L’evento darà origine a uno scontro tra il signor Gallo, sua figlia Elvira e il genero Salvatore. Quest’ultimo vorrebbe scegliere Marcello come padrino, mentre il padre di Elvira proporrà suo cugino Tarciso per ricoprire il ruolo. Ne nasceranno tensioni familiari, ma i colpi di scena non finiranno qui. La madrina designata sarà Concetta, che ha avuto un ruolo fondamentale nel parto di Elvira, avvenuto in negozio. Tuttavia, la signora Puglisi si ammalerà improvvisamente e non potrà partecipare alla cerimonia come madrina.

Elvira è in difficoltà a causa di Concetta

Nel frattempo, Elvira si troverà in difficoltà a causa dell’improvvisa assenza di Concetta, comunicatale poco prima della cerimonia religiosa. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che la sarta non potrà partecipare al battesimo, previsto per venerdì 12 settembre, a causa di un’influenza. Elvira dovrà quindi trovare una sostituta il prima possibile. La scelta potrebbe ricadere su Rosa, con cui ha stretto un profondo legame di amicizia negli ultimi mesi. Intanto, nel negozio di moda ci saranno novità con l’arrivo del nuovo magazziniere, Fulvio Rinaldi. Quest'ultimo fingerà con sua figlia Caterina di essere un contabile.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Salvatore ed Elvira sono diventati genitori

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Salvatore ed Elvira sono diventati genitori del loro primo figlio. Nel frattempo, Delia e Gianlorenzo si sono fidanzati, mentre Agata ha iniziato a guardare Mimmo con occhi diversi. Enrico, invece, è riuscito a sfuggire al sequestro da parte dei malviventi che volevano impedirgli di testimoniare a Roma durante il processo. Tuttavia, il dottore ha riportato delle conseguenze in seguito alla sparatoria, accorgendosi di avere difficoltà a muovere una mano. Enrico ha scelto di non allarmare i suoi familiari, tenendo nascosto il problema di salute.