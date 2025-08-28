Nelle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, le condizioni di salute di Bahar Cesmeli peggioreranno così tanto da richiedere un urgente trapianto di midollo osseo. La situazione diventerà ancora più drammatica quando Sirin Sarikadi farà perdere le proprie tracce. La donatrice scapperà dalla propria abitazione dopo un litigio con Enver.

Bahar finisce in ospedale dopo un nuovo svenimento

Bahar accuserà un grave malore nel suo palazzo quando non ci sarà nessuno. Ceyda, Yeliz e Arif si recheranno al mercato per vendere le camice cucite grazie ai consigli di Enver, ancora convalescente da un intervento chirurgico al cuore.

I due amici scopriranno poco dopo che Bahar non si è recata a scuola a prendere i bambini grazie ad una rivelazione di Musa. Yeliz e Arif correranno a casa dove troveranno Bahar priva di sensi per le scale. L'ambulanza trasporterà Cesmeli immediatamente in ospedale dove verrà sottoposta a una visita accurata. La dottoressa Jale non darà molte speranza di una veloce ripresa di Bahar a causa dello stato avanzato della malattia.

Sarikadi fa perdere le proprie tracce dopo una lite con Enver

Stando agli spoiler de La forza di una donna si apprende che l'ex moglie di Musa avrà intenzione di sottoporre Bahar a un urgente trapianto di midollo osseo per salvarle la vita. Hatice cercherà di rintracciare Sirin, che nel frattempo farà perdere le proprie tracce.

Enver attaccherà sua figlia dopo il ritrovamento di una busta piena di denaro che aveva ricevuto da Suat per impedire a Sarp di scoprire la verità su Bahar, Nisan e Doruk. Sirin farà le valigie e si rifugerà a casa di Suat che le regalerà due carte di credito purché continui ad aiutarlo a separare Bahar e Sarp per il bene di Piril. Sarikadi staccherà il telefono, rendendo impossibile la chiamata urgente dall'ospedale per essere sottoposta al prelievo di midollo osseo. Il contrattempo preoccuperà moltissimo tutti quanti a causa del peggioramento repentino delle condizioni di salute di Bahar.

Cesmeli ha ferito Arif invocando Sarp in ospedale

Nel contempo, negli ultimi appuntamenti della soap andati in onda a fine agosto su Canale 5, Doruk e Nisan si sono affezionati sempre di più ad Arif.

Intanto Bahar ha accusato dei forti dolori durante la notte. Arif ha accompagnato la vicina di casa in ospedale. Bahar ha invocato il primo marito durante il sonno, facendo rimanere male Arif. Allo stesso tempo, Enver si è preoccupato per Nisan e Doruk durante la permanenza di Cesmeli in clinica.

Sarp, invece, ha dato ospitalità a sua madre Julide, chiedendole di raccontargli cos'è successo dopo la sua caduta dal traghetto avvenuta quattro anni prima.