Nelle prossime puntate della soap La forza di una donna, Suat (Gazanfer Ündüz), il nuovo suocero di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), stringerà un’alleanza con Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), per impedire al genero di scoprire che la sua prima moglie Bahar Sarıkadı (Özge Özpirinççi) è viva.

Piril teme di essere lasciata da Sarp dopo essere stata minacciata da Julide

Dopo essere stata accolta a casa del figlio Sarp, Jülide (Şebnem Köstem) minaccerà la nuova nuora Pırıl (Ahu Yağtu). In particolare, la donna esigerà che Piril le acquisti una casa lussuosa, altrimenti rivelerà a Sarp che in realtà Bahar e i loro figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) non sono affatto morti come lei e suo padre Suat gli hanno fatto credere.

Appena Piril non acconsentirà alla sua richiesta, Julide farà visita a Bahar e le prometterà di aiutarla economicamente, dopo averle detto di essere diventata ricca. A quel punto, Piril sarà intimorita dal pensiero di poter essere lasciata da Sarp, qualora dovesse scoprire la verità.

Suat promette a Sirin di darle tanti soldi, Piril apprende che Bahar è fidanzata con Arif

Nel contempo, Sirin troverà il modo per proteggere i suoi genitori Enver (Şerif Erol) e Hatice (Bennu Yildirimlar), dopo essere stata rapita dagli uomini di Suat, il suocero di Sarp, deciso a impedirle di rivelare a tutti che suo cognato è vivo. Nello specifico, la ragazza svelerà l’incontro tra Julide e Bahar a uno scagnozzo di Suat.

Dopo aver fatto portare Sirin a casa sua, Suat le proporrà un’alleanza: le darà tanti soldi in cambio del suo aiuto e le rivelerà che Sarp ormai si chiama Alp Karahan, ed è sposato con sua figlia Piril, da cui ha avuto due gemelli. A proposito di quest’ultima, farà un sospiro di sollievo, quando Sirin le dirà che Bahar si è fidanzata con Arif Kara (Feyyaz Duman).

Sempre dalle anticipazioni, si evince che a seguito dell’ennesimo litigio con suo padre Enver, Sirin accetterà la collaborazione con Suat, visto che gli chiederà di trovarle un posto dove stare. Nel contempo, Bahar sarà ricoverata in ospedale a causa del peggioramento della sua malattia. Arif invece rivelerà ad Hatice di amare sua figlia Bahar, quando la vedrà preoccupata.

Riepilogo sull’incontro tra Sirin e Sarp

Sirin si è trovata faccia a faccia con Sarp, finendo per rimanere sconvolta, per aver scoperto che è vivo. Dopo aver incontrato la fanciulla per caso, Sarp l’ha condotta al cimitero nelle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk e ha approfittato dell’occasione per rinfacciarle tutto il suo odio. Parecchio terrorizzata, Sirin è riuscita a fuggire, mentre Bahar si è rifiutata di ascoltarla quando è corsa da lei per svelarle quanto accaduto.