Nei prossimi episodi della soap turca Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) rimarrà ancora una volta delusa dal comportamento dell'imprenditore Alihan Taşdemir (Onur Tuna), infatti crederà che il suo ex fidanzato e la sua nuova amica Hira (Ebru Şahin) siano finiti a letto insieme.

Alihan comincia a frequentare Hira, Zeynep accetta il corteggiamento di Cem

Dopo non essere riuscito a riconquistare Zeynep e aver rinunciato a chiederle di sposarlo, Alihan comincerà a frequentare Hira, una pilota di aerei assunta di recente nella sua azienda.

Ben presto, Zeynep chiederà dei consigli sentimentali proprio alla nuova arrivata e quando poi verrà a conoscenza che Hira si è presa una cotta per Alihan, Zeynep non avrà il coraggio di dirle di aver avuto una relazione con lui.

Intanto Zeynep finirà per accettare il corteggiamento di Cem (Gün Akıncı), anche se tornerà presto sui suoi passi, quando si renderà conto di non aver affatto smesso di amare Alihan.

Dopo aver trascorso una serata in compagnia di Cem, Hira e Alihan, Zeynep si presenterà a casa del suo ex fidanzato per confessargli i propri sentimenti.

Hira crede che Alihan voglia chiederle di sposarlo

Zeynep rimarrà sconvolta quando busserà alla porta di Alihan, visto che lo troverà con indosso un accappatoio in compagnia di Hira.

Convinta che l’imprenditore abbia vissuto un momento di passione con Hira, Zeynep se ne andrà via con il cuore spezzato, dopo avergli fatto credere che voleva parlare soltanto di lavoro.

Alihan capirà che la sua ex fidanzata non è riuscita a dimenticarlo e ben presto Hira dirà a Zeynep di essere convinta che l’uomo voglia sposarla, avendo trovato tra le sue cose un anello di fidanzamento e due fedi nuziali.

Quando Hira scenderà nel dettaglio, rivelandole la data incisa negli anelli, Zeynep la spiazzerà dicendole che in realtà Alihan li aveva comprati per chiedere a lei di diventare sua moglie.

Zeynep si era rifiutata di tornare a lavorare con Alihan

Precedentemente, proprio quando era in procinto di raggiungere la sua ex fidanzata Zeynep negli Stati Uniti, Alihan aveva appreso che lei era tornata a Istanbul.

A quel punto, l’imprenditore aveva spiazzato la ragazza acquistando l’azienda in cui lavora, soltanto per starle vicino. Rimasta visibilmente sconvolta dal gesto dell’imprenditore, Zeynep l’aveva affrontato in privato e si era rifiutata di tornare a lavorare con lui. Dopo essersi licenziata, Zeynep era rimasta irremovibile nella sua decisione, anche quando sua sorella Yildiz aveva cercato di farle cambiare idea.