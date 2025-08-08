Maria si sveglierà e troverà Jana che dorme nel letto accanto al suo nella puntata de La Promessa di mercoledì 13 agosto.

Le anticipazioni rivelano che dopo la cena in cui ha litigato con Lorenzo, Jana si rifugerà nella sua vecchia camera da letto. L'iniziativa della cameriera farà spaventare Maria che temerà una severa punizione se Cruz dovesse scoprire che le due amiche hanno dormito insieme.

La cena disastrosa per Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana cadrà nelle provocazioni di Lorenzo: "Sei uno schiavista", dirà al Capitano dimenticando il bon ton a cena.

Per Cruz sarà un'altra piccola vittoria da collezionare, perché il comportamento di sua nuora indignerà tutti. Manuel proverà a difendere la sua amata accusando Lorenzo di averle teso una trappola. Il comportamento del Capitano, tuttavia, non giustificherà la maleducazione di Jana che, di fatto, dimostrerà di essere ancora lontana dal diventare una signora. Mentre i marchesi discuteranno sulla cena, Jana troverà rifugio nella stanza di Maria e si addormenterà accanto a lei. Quando la cameriera si sveglierà sarà stupita di vedere la sua amica nel letto che occupava quando lavorava insieme a lei. Maria chiamerà Jana chiedendole di svegliarsi in fretta, perché se Petra dovesse scoprirla lì sarebbero guai per entrambe.

La ragazza confiderà a Maria che la cena è stata un disastro. "All'inizio andava tutto bene, ma poi Lorenzo ha iniziato a parlare di lavoro e sono esplosa", dirà Jana. Maria consolerà la sua amica e poi la inviterà a tornare subito nella sua stanza per evitare ulteriori complicazioni.

Julia e Curro condannati a un matrimonio senza amore

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 13 agosto, Cruz e Alonso riprenderanno a parlare della cena della sera prima. Entrambi i marchesi saranno d'accordo sul fatto che Jana ha sbagliato e che non è ancora all'altezza del ruolo che dovrà ricoprire accanto a Manuel. La signora Ross andrà in camera di Jana e la troverà già vestita: anche questo sarà motivo di rimprovero, visto che la ragazza non ha chiesto aiuto alle cameriere.

Infine, ci sarà spazio anche per Julia che affronterà Paco sul suo accordo con Lorenzo. Il ragazzo non negherà che tra lui e il capitano c'è un patto finanziario che dipende dal suo matrimonio con Curro.

Jana non si sente più libera di esprimersi

Nelle scorse puntate, Jana è stata accolta come una regina da Cruz e la sua famiglia. La ragazza, infatti, ha iniziato a vivere con i nobili ini vista del fidanzamento ufficiale con Manuel, futuro marchese De Lujan. Abituarsi alla nuova vita, però, per Jana è una vera e propria sofferenza. La ragazza, infatti, sente moltissimo la mancanza della servitù che per lei è come una famiglia. Cruz ha imposto a Jana di non avere più contatti con nessuno dei suoi vecchi amici che dovranno rivolgersi a lei come fanno con il resto della famiglia De Lujan. A rendere impossibile la vita a Jana, inoltre, ci sono anche tutte le regole di bon ton che le impediscono di esprimersi liberamente come un tempo.